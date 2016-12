- L'indagine sulla morte di Yara Gambirasio va avanti a suon di documenti e carte processuali. La famiglia della ragazzina di Brembate di Sopra interviene adesso chiedendo al giudice per le indagini preliminari Ezia Maccora di non archiviare il fascicolo sull'operaio marocchino Mohammed Fikri. Come riferisce "L'eco di Bergamo", l'avvocato Enrico Pelillo, legale dei genitori, ha depositato la sua opposizione all'archiviazione.

I parenti di Yara sono convinti che Fikri sia l'uomo chiave della vicenda e che la traduzione originaria della sua deposizione fosse corretta. Il manovale avrebbe detto proprio: “Non l'ho uccisa io”. L'altro elemento da verificare è quello dei peli trovati sul corpo della ragazza e ancora in attesa di una spiegazione e di una attenta analisi genetico-forense.

Il legale di Mohammed Fikri, l'avvocato Roberta Barbieri, si dice sorpresa per la richiesta avanzata dai coniugi Gambirasio: “Posso dire che non capisco per quale motivo l'opposizione viene fatta solo in questo momento, quando di fronte alla prima richiesta di archiviazione non c'era invece stata”.

Adesso sarà il giudice per le indagini preliminari Ezia Maccora a decidere se e quando fissare l'udienza in camera di consiglio per valutare nuovamente il tema archiviazione per Mohammed Fikri.