15:09

- Fabio Riva è in libertà vigilata dopo aver pagato una cauzione. Il figlio del patron dell'Ilva si era consegnato alle autorità inglesi che lo avevano arrestato. La Gran Bretagna lo ha poi confermato alle autorità italiane. Il vice presidente di Riva Group non sarà in Italia prima di un mese. Già domani dovrebbe essere fissata l'udienza iniziale per l'estradizione il cui iter è però presumibile possa durare tra i 40 e i 60 giorni.