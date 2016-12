Secondo la ricostruzione degli investigatori, Corona sarebbe fuggito in auto dall'Italia passando per il Piemonte, proseguendo poi per la Francia. I magistrati battono tutte le piste, non tralasciando l'ultima che era quella del Portogallo: dai tabulati telefonici e dalle tracce lasciate durante la fuga infatti il fotografo sembrava ancora in Europa. Secondo la procura generale di Torino, che ne ha disposto l'arresto con un mandato di cattura internazionale, dopo la condanna a cinque anni (e un cumulo di pene superiore ai sette) per l'estorsione ai danni di David Trezeguet, potrebbe verosimilmente trovarsi in Europa occidentale. In Francia, Spagna e Portogallo abitano alcuni suoi conoscenti che potrebbero aiutarlo a scappare.