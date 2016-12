Meteo, ancora una settimana di maltempo

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 09:36 - Per tutta la settimana sull'Italia continueranno a scorrere perturbazioni provenienti dal Nord Atlantico: non mancheranno quindi piogge, forti venti e nevicate su Alpi e Appennini. Domani possibile neve anche a quote basse in Piemonte. Da venerdì l'arrivo di aria fredda farà calare sensibilmente le temperature al Nordest e lungo l’Adriatico, poi anche al Sud. - Per tutta la settimana sull'Italia continueranno a scorrere perturbazioni provenienti dal Nord Atlantico: non mancheranno quindi piogge, forti venti e nevicate su Alpi e Appennini. Domani possibile neve anche a quote basse in Piemonte. Da venerdì l'arrivo di aria fredda farà calare sensibilmente le temperature al Nordest e lungo l’Adriatico, poi anche al Sud.

Le previsioni per oggi, martedì 22 gennaio

Oggi tempo in miglioramento al Nordovest, con rasserenamenti a partire dal pomeriggio, cielo sereno o poco nuvoloso anche su coste di Abruzzo e Molise, in Puglia e nei settori orientali di Sicilia e Sardegna. Molte nubi nel resto dell’Italia, con piogge sulle Venezie, Marche, Umbria, Toscana, Lazio e Campania. Al mattino qualche pioggia anche in Lombardia ed Emilia Romagna. Quota neve a 700-1000 metri in Appennino. In serata peggiora in Sardegna per l’arrivo di una nuova e più intensa perturbazione. Temperature in rialzo al Nordovest, stazionarie o in lieve calo altrove. Forti venti occidentali su mari di Ponente, Sud e Isole; ventoso anche su Alpi e Appennini.



Nelle prossime ore forti venti soffieranno su tutte le regioni centro-meridionali. Si tratta di venti provenienti da Ovest, che potranno soffiare con raffiche fino 70-80 km/h. Non si esclude qualche mareggiata sulle coste esposte.



Prosegue il rischio valanghe

In base ai dati forniti dal sito www.aineva.it, il rischio maggiore riguarda le Alpi centro-orientali. Qui oggi il rischio andrà dal grado 3 (marcato) al grado 4 (forte). Ricordiamo che il rischio 4 (forte) è così descritto: “Il distacco è probabile già con un debole sovraccarico su molti pendii ripidi. In alcune situazioni sono da aspettarsi molte valanghe spontanee di media grandezza e, talvolta, anche grandi valanghe”.



Le previsioni per mercoledì 23 gennaio

La perturbazione numero 9 di gennaio, in queste ore presente sull’'Europa occidentale, porterà un peggioramento del tempo a partire dalla Sardegna già nella notte tra martedì e mercoledì. Nella giornata di mercoledì avremo piogge su Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna. Tra pomeriggio e sera le piogge si estenderanno a Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Nevicate abbondanti su basso Piemonte e Appennino ligure fino a quota 200-300 metri. Soffieranno venti da moderati a forti su tutti i mari: in particolare, Scirocco sullo Ionio e Maestrale in Sardegna. Temperature minime in calo quasi dappertutto. Massime in diminuzione al Nordovest e in Sardegna.



La tendenza per la settimana

La settimana in corso vedrà il passaggio di varie perturbazioni che porteranno piogge in gran parte del Paese. Dopo l'impennata delle temperature registrata nello scorso weekend, soprattutto al Centrosud, in questi giorni stiamo registrando un ritorno a valori normali per la stagione, con un clima invernale soprattutto al Nord. Un'ulteriore accentuazione del freddo la avremo a partire da venerdì, quando giungerà sull'Italia aria gelida di origine artica.



Venerdì una massa d'aria gelida di origine artica e proveniente dall'Europa orientale giungerà sul nostro Paese, determinando un generale calo delle temperature. La neve potrebbe dunque tornare a imbiancare le zone appenniniche fino a bassa quota.