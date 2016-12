Iscrizioni online, le segnalazioni dei genitori

- Sembra proprio che le famiglie dei futuri studenti non siano soddisfatte quanto il ministero dell'Istruzione per l'operazione ''iscrizioni online'' . Altro che “boom”, dalle tante segnalazioni giunte via mail alle redazioni si potrebbe piuttosto parlare di “tilt del sistema”.

Forse sarà stata l’eccessiva fretta dei genitori che in poco tempo si sono affollati sui vari siti per riempire i moduli ed assicurarsi l’inserimento dei figli nelle varie scuole, ma sta di fatto che il sito del Miur non ha retto.

Ecco alcune segnalazioni

Filippo scrive: ''Riguardo le iscrizioni online... già 5000? ma se il sistema non funziona e non permette di completare le iscrizioni! E' da stamattina che proviamo dalla mia scuola e non si riesce a completarne una sola di iscrizione''.

Una mamma , si lamenta: “È da questa mattina alle 8 che provo ad entrare nel sito per effettuare l'iscrizione per mio figlio, ma ancora non ci sono riuscita. Ho anche chiamato al ministero e mi hanno detto che avrebbero cercato di risolvere il problema. Come hanno potuto iscriversi tutte quelle persone se non funziona l'accesso?''.

Daniele, un papà: ''Per quanto mi riguarda sto provando a iscrivere on-line mio figlio dalle 8 e 30 di stamattina. Non ci sono ancora riuscito a causa di continue interruzioni e malfunzionamenti. Capisco che ci possano essere degli inconvenienti tecnici, quello che mi risulta strano e' che le notizie ufficiali parlino esclusivamente di successo, di soddisfazione'e di boom. Spero che i problemi vengano risolti al più presto, o quantomeno che ci si metta la giusta dose di autocritica”.