foto Ap/Lapresse

15:37

- Un laziale in aiuto a un (ex) giallorosso: è l'epilogo della brutta avventura che ha visto protagonista la nipote dell'ex giocatore di Roma e Juve Zbigniew Boniek, caduta dentro un tombino e salvata grazie a Luciano Zauri, difensore in forza ai biancazzurri. L'episodio è accaduto domenica pomeriggio al "Met", noto ristorante di Ponte Milvio.