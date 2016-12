Oggi ancora pioggia, domani migliora al Nord

Milano 4 gradi Torino 6 gradi Bologna 5 gradi Venezia 9 gradi Firenze 12 gradi Ancona 9 gradi Perugia 12 gradi Roma 13 gradi Bari 15 gradi Napoli 13 gradi Reggio Calabria 16 gradi Catania 16gradi Palermo 15 gradi Cagliari 15 gradi

Torino – 2 gradi Cuneo – 5 gradi Aosta – 1 grado Milano 2 gradi Bologna 2 gradi Venezia 4 gradi Trieste 7 gradi Ancona 1 grado Firenze 5 gradi L’Aquila 0 gradi Roma 7 gradi Bari 7 gradi Napoli 9 gradi Reggio Calabria 12 gradi Catania 10 gradi Palermo 11 gradi Cagliari 7 gradi

Aosta 5 gradi Torino 8 gradi Milano 7 gradi Bergamo 6 gradi Brescia 6 gradi Bologna 5 gradi Trento 1 grado Verona 6 gradi Udine 9 gradi Pisa 12 gradi Grosseto 12 gradi Firenze 10 gradi Perugia 9 gradi Roma 12 gradi Pescara 14 gradi Brindisi 15 gradi Catanzaro 14 gradi Napoli 12 gradi Potenza 7 gradi Catania 16 gradi Palermo 15 gradi Alghero 13 gradi Cagliari 14 gradi

Rimarrà quindi aperta la strada delle correnti nord-atlantiche che porteranno ancora diverse fasi di maltempo nei prossimi giorni. Per tutta la settimana si prevedono clima ovunque invernale, piogge al Centrosud, neve fino a bassa quota sui rilievi e forti venti.Oggi le piogge si concentreranno sulle Alpi orientali e sulle Venezie con quota neve intorno a 1.200 metri. Piove anche lungo la penisola, specie nelle zone interne e sul versante tirrenico, ma anche all’estremo Sud fra i settori ionici e la Sicilia e nei settori occidentali delle Isole maggiori. Saranno possibili ancora rovesci o temporali localmente forti su Campania, Calabria, Puglia e in serata anche in Sicilia. Al Nordovest si farà vedere un po’ di sole.Temperature massime in rialzo al Nordovest, in calo al Centrosud: quasi ovunque avremo valori non lontani dalla norma. Venti burrascosi occidentali fra Isole, basso Tirreno e regioni meridionali.Domani tornerà il sole al Nordovest. Ampie schiarite anche sulle regioni del medio-basso Adriatico, nuvoloso o molto nuvoloso altrove. Piogge sparse al Nordest e sulle regioni tirreniche con nevicate sulle Alpi orientali intorno ai 400-500 metri e sull’Appennino centrale intorno agli 800-900 metri.Temperature minime in calo al Nordovest (andremo sotto zero in molte località). Le massime saranno in ulteriore rialzo al Nordovest, in calo al Nordest e al Centro. Sarà una giornata ancora ventosa al Centrosud per venti occidentali.Ecco i valori previsti per le ore centrali di oggi: temperature in aumento al Nordovest, in calo al Centrosud.Previsioni per la notte tra oggi e domani:Domani registreremo un aumento delle temperature massime al Nordovest; valori in calo, invece, al Nordest e sulle regioni centrali. Ecco le previsioni per alcune città italiane:La settimana appena iniziata vedrà il passaggio di varie perturbazioni che porteranno piogge in gran parte del Paese. Dopo l’impennata delle temperature registrata nel weekend soprattutto al Centrosud, in questi giorni avremo un ritorno a valori normali per la stagione, con un clima invernale soprattutto al Nord. Una possibile, ulteriore accentuazione del freddo la potremo avere nella seconda parte della settimana.