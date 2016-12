foto Olycom Correlati Il post su Facebook 17:28 - A due giorni dal verdetto del Tribunale di Torino, Fabrizio Corona è ancora irreperibile. L'ex re dei paparazzi dei Vip, condannato in via definitiva a 5 anni di carcere per estorsione ai danni del calciatore David Trezeguet, è ormai ritenuto latitante e viene ricercato non solo in Italia ma anche all'estero. Una richiesta in tal senso è stata avanzata dagli investigatori italiani all'Interpol. Secondo alcune fonti però sarebbe in procinto di costituirsi. - A due giorni dal verdetto del Tribunale di Torino, Fabrizio Corona è ancora irreperibile. L'ex re dei paparazzi dei Vip, condannato in via definitiva a 5 anni di carcere per estorsione ai danni del calciatore David Trezeguet, è ormai ritenuto latitante e viene ricercato non solo in Italia ma anche all'estero. Una richiesta in tal senso è stata avanzata dagli investigatori italiani all'Interpol. Secondo alcune fonti però sarebbe in procinto di costituirsi.

Pur non avendo il passaporto, Corona potrebbe avere infatti trovato il modo per lasciare il Paese dopo essere sparito dalla palestra in cui era stato visto entrare poco prima della notizia della sentenza.



Gli investigatori, tuttavia, continuano a pensare che il fotografo possa presto decidere di costituirsi dopo l'appello lanciato dai familiari, che gli hanno chiesto di consegnarsi alla giustizia. Un'ipotesi che, secondo quando riferito nelle ultime ore da "Novella 2000", sarebbe prossima a concretizzarsi. Infatti alcuni amici stretti di Corona sarebbe certi del fatto che entro lunedì si costituirà alle forze dell'ordine.



Corona era tenuto sotto controllo dagli agenti del commissariato di zona di Milano proprio in attesa dell'eventuale condanna definitiva e del conseguente ordine di carcerazione che la procura generale di Torino avrebbe emesso in questo caso.



Intanto, un messaggio dal facebook di Corona è stato postato nel primo pomeriggio da suo autista. Secondo il sistema di localizzazione del social network è stato inviato da un telefono cellulare circa un'ora fa da Quarto Oggiaro.