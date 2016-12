foto Tgcom24

12:46

- Il candidato premier di Rivoluzione Civile, Antonio Ingroia, chiude al Partito Democratico e annuncia: "Abbiamo rotto il dialogo con il Pd". "Ci vediamo in Parlamento - aggiunge Ingroia - dove il primo provvedimento da esaminare dovrà essere quello sul conflitto di interessi, visto che Bersani non ha mai trovato il tempo per approvarlo negli ultimi 20 anni".