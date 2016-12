foto Ansa

11:14

- Per Giorgio Squinzi l'Ilva deve essere salvata: "Speriamo prevalgano buon senso e ragionevolezza perché non si può distruggere un'attività industriale come quella dell'Ilva. Vorrebbe dire - ha spiegato il presidente di Confindustria - mettere in pericolo cinquantamila posti di lavoro, l'economia di una Regione e la credibilità dell'Italia come grande Paese manifatturiero".