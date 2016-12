foto Meteo.it Correlati Meteo, rovesci e temporali al Nord

La situazione in Europa 10:18 - Continua il maltempo sull’Italia a causa del transito del nucleo intenso della perturbazione numero 7 di gennaio che causerà precipitazioni localmente forti, con rovesci e anche temporali, fra Liguria, regioni tirreniche e Sardegna, ma anche al Nord, dove si avranno ancora delle nevicate a bassa quota tra Piemonte e Liguria. Altri fenomeni legati a questa perturbazione sono i forti venti di Scirocco che soffieranno al Centrosud e sull’alto Adriatico, determinando in queste zone un’impennata delle temperature e, contemporaneamente, favorendo il graduale rialzo della quota neve al Nord. - Continua il maltempo sull’Italia a causa del transito del nucleo intenso della perturbazione numero 7 di gennaio che causerà precipitazioni localmente forti, con rovesci e anche temporali, fra Liguria, regioni tirreniche e Sardegna, ma anche al Nord, dove si avranno ancora delle nevicate a bassa quota tra Piemonte e Liguria. Altri fenomeni legati a questa perturbazione sono i forti venti di Scirocco che soffieranno al Centrosud e sull’alto Adriatico, determinando in queste zone un’impennata delle temperature e, contemporaneamente, favorendo il graduale rialzo della quota neve al Nord.

Oggi molte nubi in tutta l’Italia, con piogge al Nord, su regioni centrali tirreniche, Umbria e Sardegna, anche forti in Liguria, Toscana, Lazio, Sardegna occidentale e Friuli Venezia Giulia. Nevicate oltre i 1000-1300 metri sulle Alpi centro-orientali, fino 500 metri su quelle occidentali; al mattino neve anche a bassa quota su Piemonte e Appennino ligure, con quota neve in aumento dal pomeriggio. Nel pomeriggio tendenza a esaurimento dei fenomeni in gran parte del Nordovest. Al Sud solo nubi e forte Scirocco, ma con piogge localmente intense che raggiungeranno in serata la Campania e la Sicilia occidentale.



Temperature in deciso aumento, tranne al Nordovest dove restano più contenute: valori fino a 15-18 gradi al Centro, vicini ai 20 gradi in Sicilia.



Attenzione alla nebbia per lunedì

Parziali schiarite al Nordovest ma con qualche nebbia in pianura il mattino. Ancora piogge al Nordest, su regioni tirreniche e Umbria; piogge anche forti tra Campania e Calabria. In serata peggiora in Sicilia. Neve sulle Alpi orientali intorno ai 1000-1200 metri. Temperature in aumento al Nord, in calo al Centrosud, dove lo Scirocco verrà sostituito da forti venti occidentali.



Aumenta il rischio valanghe

I venti meridionali che accompagnano la perturbazione numero 7 di gennaio spingeranno oggi aria più mite anche sul Nord Italia. Si aggrava, di conseguenza, il rischio valanghe. In particolare, in base ai dati forniti dal sito www.aineva.it, il rischio maggiore riguarda le Alpi centro-orientali. Qui sia oggi (domenica 20) che domani (lunedì 21) il rischio sarà ancora di grado 3 (marcato) e, in alcune zone, addirittura di grado 4 (forte). Ad aumentare il rischio valanghe oggi, oltre alle abbondanti precipitazioni nevose, concorrerà anche l’innalzamento dello zero termico, che darà luogo a precipitazioni di neve umida, o addirittura di pioggia, sugli strati di neve esistenti.



Ricordiamo che il rischio 4 (forte) è così descritto: “Il distacco è probabile già con un debole sovraccarico su molti pendii ripidi. In alcune situazioni sono da aspettarsi molte valanghe spontanee di media grandezza e, talvolta, anche grandi valanghe”. L’attenzione resta alta anche nel settore appenninico centro-settentrionale, interessato negli ultimi giorni da abbondanti precipitazioni nevose.



Forte rialzo delle temperature al Sud

Se questo fine settimana si conferma, da una parte, caratterizzato da maltempo e neve fino in pianura portati dalla perturbazione numero 7 di gennaio, dall’altra parte spicca il notevole rialzo termico previsto per la giornata odierna al Centrosud: oggi, infatti, registreremo sbalzi addirittura fino a 6-7 gradi in più rispetto a ieri. La situazione, dal punto di vista termico, vede dunque nuovamente un’Italia divisa in due: temperature massime comprese tra 2 e 9 gradi al Nord, e tra 12 e 21 gradi al Centrosud.