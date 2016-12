Crolla soffitto a scuola: 3 feriti

- Tre bimbi di prima elementare sono rimasti feriti questa mattina nella scuola di Cascina Grassi, a Rogoredo di Casatenovo, popoloso centro della Brianza, in provincia di Lecco. Una porzione di intonaco si è staccata dal soffitto della classe prima al piano terra ed è finito su due bambini: uno si è fratturato un braccio, un altro un dito. Nella confusione un terzo bambino si è fatto male a una spalla. I bimbi sono stati trasportati in ospedale.

Le insegnanti hanno subito trasferito gli alunni in un'altra classe e il sindaco del paese ha chiuso la scuola in anticipo, poco dopo mezzogiorno invece che alle 16. Sono stati subito mobilitati i vigili del fuoco e il 118 per soccorrere i bimbi e verificare la stabilità della struttura. Allo stato, non si segnalano gravi cedimenti strutturali. Domani non ci sarà lezione, alcuni operai si sono messi al lavoro per riparare il soffitto.

Non è certo la prima volta che tra le mura scolastiche si verificano incidenti del genere. Solo per citare l'ultimo caso, poco prima di Natale un episodio analogo era accaduto nel napoletano: nell'istituto comprensivo ''Marco Polo'' di Cardito erano crollati dei pezzi di intonaco dal soffitto investendo e ferendo due insegnanti e due alunni di sette anni mentre stavano facendo lezione.