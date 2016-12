Napoli, ambulanza bloccata dalle bancarelle del mercato: muore anziana, i figli picchiano i vigili

foto LaPresse 19:25 - Una donna è morta durante il trasporto in ospedale perché l'ambulanza è rimasta bloccata dal traffico generato da un mercato. La tragedia è accaduta a Torre del Greco (Napoli), vittima una donna di 60 anni. I figli della donna si sono successivamente scagliati contro alcuni vigili urbani i quali si erano recati sul posto attirati dal trambusto. - Una donna è morta durante il trasporto in ospedale perché l'ambulanza è rimasta bloccata dal traffico generato da un mercato. La tragedia è accaduta a Torre del Greco (Napoli), vittima una donna di 60 anni. I figli della donna si sono successivamente scagliati contro alcuni vigili urbani i quali si erano recati sul posto attirati dal trambusto.

Tutto è accaduto verso le 10.30 quando una donna di 60 anni è stata colta da malore mentre percorre con la figlia via Falanga, una delle strade dove da sempre esiste il mercato a posto fisso con la presenza di diversi ambulanti.



La signora è risultata subito in gravi condizioni e per questo è stato avvertito il 118. Dopo alcuni minuti è arrivata un'ambulanza. Il mezzo però, fatte poche decine di metri, è rimasto "intrappolato" tra le bancarelle.



Il personale a bordo si è quindi recato a piedi verso la donna che era circondata dai familiari e da una serie di curiosi. Anche in questo caso le manovre di rianimazione sono risultate inutili. E da qui iniziano le prime reazioni violente, con alcuni che cominciano a inveire contro i soccorritori giunti, secondo loro, in ritardo.



La 60enne viene posta su una barella e portata nell'ambulanza. Ma la corsa verso l'ospedale è risultata vana: all'ospedale Maresca giunge priva di vita. Sul posto nel frattempo erano arrivati i vigili urbani, richiamati dal trambusto: alla vista degli agenti di polizia municipale, i figli e qualche parente della donna provano ad aggredirli: c'è chi inveisce e chi invece si scaglia contro i vigili, finiti nel mirino per "la situazione in cui versa la piazzetta". Solo la prontezza dei presenti ha evitato guai peggiori.