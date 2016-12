Addio al patentino, arriva la nuova normativa

- Entra in vigore la nuova normativa sulla patente. Le nuove regole riguarderanno principalmente le modalità per ottenere la licenza di guida, l’aumentano delle categorie, l’eliminazione del “vecchio patentino” per i motorini, le sanzioni e i limiti di velocità per i neopatentati, il bollino del cambio residenza.

Vediamo precisamente cosa cambia



ADDIO AL "PATENTINO" NASCE LA AM

La nuova categoria più importante sarà la AM per motorini e ciclomotori che andrà a sostituire il “patentino”. La AM – potrà essere presa a 14 anni e per ottenerla bisognerà sostenere un esame identico a quello per la patente A. teorico e pratico Ai possessori della AM che commettono infrazioni, verranno decurtati i punti dalla patente così come alle altre categorie e in caso di sospensione della licenza di guida, dovranno sottoporsi anche loro alla revisione. Non saranno più autorizzati nelle scuole, i corsi per la preparazione alla prova teorica per il conseguimento dell’ex patentino. Per prendere la patente AM bisogna quindi o presentarsi da privatista o seguire un corso presso le auto scuole. La A1 (quella per le moto 125) si potrà prendere a 16 anni mentre la nuova A2 che consentirà di guidare moto fino a 35 kw a 18 anni . Per avere la A bisognerà invece avere 20 anni, ma solo nel caso si sia in possesso già da due anni della A2 perché in caso contrario bisognerà attendere i 24 anni.

NUOVI LIMITI DI VELOCITA' PER I NEOPATENTATI

Per tre anni dal conseguimento della licenza di guida, i limiti di velocità specifici saranno di 100 km/h in autostrada e 90 km/h su strade extraurbane. Inasprite anche le sanzioni, a chi verrà colto alla guida senza autorizzazione, sospensione e multa dai 1.000 ai 4.000 euro.

CATEGORIE

Aumentano le categorie (AM; A1; A2; A; B1; B; BE; C1; C1E; C; CE; D1; D1E; D; DE). da 9 a 15 e vengono introdotte le nuove sottocategorie che consentiranno di guidare solo una parte dei veicoli di categoria principale. La nuova sottocategoria B1 per guidare le cosiddette minicar. E le patenti C1 e D1 ovvero quelle dei mezzi pesanti, che si potranno conseguire a 21 e 24 , mentre pri ma la C e D si potevano conseguire a 18 e 21 anni .

IL BOLLINO DEL CAMBIO RESIDENZA

L’altra grande novità riguarda la spedizione del bollino per il cambio della residenza, se si cambia indirizzo verrà fatta solo la comunicazione della variazione, ma sulle nuove patenti europee la residenza non sarà più riportata. E, in caso di patente scaduta o rinnovo del documento, la patente sarà comunque ristampata e sostituita con un’altra.