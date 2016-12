Schettino alla Nbc “Non ho rimorsi”

In due parole, quello che Francesco Schettino ha riferito durante un’intervista rilasciata allaL'ex capitano della nave da crociera Costa Concordia dice di comprendere perché, ad oggi, molte persone lo “odino”, tuttavia non ha rimorsi per le sue azioni a seguito del naufragio che ha causatomorti. E mentre i sopravvissuti e le famiglie celebravano il ricordo delle vittime durante la commemorazione a un anno dall'incidente, Schettino era nella sua residenza vicino Napoli, dove vive sotto restrizioni giudiziarie.

Accusato di omicidio colposo plurimo e di aver abbandonato la nave, l’ex capitano della Concordia ha rivelato all'emittente americana che, una delle conseguenze più pesanti che ha dovuto subire, sono state le accuse della gente, a suo dire, almeno parzialmente infondate.

"Tutti credono che io sia fuggito dalla nave prima che affondasse”, ha detto prima di proseguire con la sua versione dei fatti, ossia che si sarebbe sforzato in modo tale da essere l’ultimo a lasciare la nave, quantomeno dal suo lato. Già, perché “la gente non capisce cosa vuol dire essere su una nave da 58 metri d’ampiezza, non ti permette di vedere chi c’è dall'altra parte… In quei momenti non hai opzioni: o nuoti o affondi”.

Schettino, che si è descritto come un capitano severo, ha insistito sul fatto che altre persone debbano condividere le colpe dell’incidente, mentre lui sarebbe stato ingiustamente dipinto come unico responsabile. A quanto pare, sarebbe stata la stessa CostaConcordia ad incitarlo a delegare parte dell’autorità ai suoi vice, in quanto ufficiali ben qualificati.