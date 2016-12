Processo Mediaset, niente rinvio per Berlusconi

I giudici del processo d'Appello sulle presunte irregolarità nella compravendita di diritti tv e cinematografici da parte di Mediaset hanno definitoesposte dalla. Gli avvocati Niccolò Ghedini e Piero Longo hanno spiegato che il leader del Pdl è impegnato a Roma per mettere a punto le liste in vista delle elezioni di fine febbraio. Per i togati non si spiega come il procedimento possa influire sulla campagna elettorale dato che la sentenza di appello arriverà solo dopo il voto. Quindi non c'è il rischio di un "clamore mediatico" che possa turbare la competizione politica. Respinta anche la richiesta di sospensione dell'udienza di oggi per legittimo impedimento perché non presentata in tempo.Il 26 ottobre, nel processo di primo grado, Berlusconi - accusato di frode fiscale - è stato condannato a 4 anni di carcere, tre dei quali condonati con l'indulto.Dura la reazione del legale del leader Pdl. "La situazione a Milano nei processi al Presidente Berlusconi è ormai insostenibile e fuori da ogni logica". Lo afferma Niccolò Ghedini secondo il quale la decisione di far continuare i processi incide "pesantemente sulla possibilità di svolgere efficacemente e liberamente la campagna elettorale".Nei giorni scorsi, in seguito ad analoghe richieste della difesa di Berlusconi, è stata posticipata al 7 marzo la sentenza, prevista per il 7 febbraio, del processo per l'intercettazione telefonica pubblicata dal quotidiano "Il Giornale" sulla tentata scalata dia Bnl. Un'analoga richesta è stata invece respinta dai giudici delche pertanto prosegue con i tempi previsti.