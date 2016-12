Meteo, fine settimana con il gelo

foto Meteo.it Correlati Meteo, le previsioni per i prossimi giorni

La situazione in Europa 07:38 - La settimana prosegue ancora sotto il segno del maltempo e del clima tipicamente invernale. Giovedì una nuova perturbazione, la numero 6 di gennaio, ha portato diffuso maltempo ed è stata accompagnata da gelide correnti artiche. Anche nei prossimi giorni si susseguiranno perturbazioni. Almeno fino a domenica il tempo sarà caratterizzato soprattutto da pioggia, vento, freddo e neve, che in più occasioni cadrà fino a quote molto basse. - La settimana prosegue ancora sotto il segno del maltempo e del clima tipicamente invernale. Giovedì una nuova perturbazione, la numero 6 di gennaio, ha portato diffuso maltempo ed è stata accompagnata da gelide correnti artiche. Anche nei prossimi giorni si susseguiranno perturbazioni. Almeno fino a domenica il tempo sarà caratterizzato soprattutto da pioggia, vento, freddo e neve, che in più occasioni cadrà fino a quote molto basse.

Quindi oggi prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, Toscana e Sardegna. Molte nuvole invece sul resto del Paese: nel corso del giorno piogge sparse, anche miste a neve, su Marche, Abruzzo, Molise, Basso Lazio e tutte le regioni meridionali; nevicate fino a quote molto basse (200-300 metri) sul versante adriatico dell’Appennino Centrale, oltre 500-700 metri su Appennino Meridionale e interno della Sicilia.



Gelate mattutine diffuse, e anche intense, al Nord; massime in calo al Sud, senza grandi variazioni altrove, e comunque nella norma in gran parte d’Italia.



Venti forti, di Tramontana o Maestrale, al Centrosud e Isole.



ANCORA VENTI FORTI. RAFFICHE OLTRE I 100 KM/H E ONDE ALTE PIÙ DI DUE METRI

I venti di burrasca continuano a sferzare le coste del Sud e le Isole Maggiori. Raffiche oltre i 100 km/h, mari agitati con onde oltre i 2-3 metri. I venti di Libeccio contribuiranno a rialzare le temperature massime nelle regioni meridionali. Oggi i venti forti interesseranno soprattutto la Sicilia.



RISVEGLIO GHIACCIATO

Il Nord ha fatto i conti con le gelate e con temperature al di sotto dello zero.



SABATO

Oggi il maltempo concederà una breve tregua al Nord, ma già nella giornata di sabato una nuova perturbazione riporterà la neve. Potrebbe imbiancare anche Milano. In particolare tra Piemonte e Lombardia e nell’Emilia occidentale potrebbero esserci accumuli dai 5 ai 15 cm. Piogge, anche intense sul versante Tirrenico, in gran parte del Paese.



DOMENICA

Ancora qualche nevicata, anche in pianura, sul Piemonte. Piogge e nuvole in quasi tutta Italia.



UN’ALTRA SETTIMANA DI MALTEMPO

Anche l’inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da maltempo, ma le temperature saranno in lieve rialzo.