La situazione in Europa 11:08 - Condizioni meteo critiche per tutta la settimana sull'Italia a causa del passaggio di diverse perturbazioni che spingono dal Nord Europa aria fredda artica verso le nostre regioni. Sono previste quindi temperature in calo, forti venti, neve a bassa quota al Centronord e piogge abbondanti al Sud. - Condizioni meteo critiche per tutta la settimana sull'Italia a causa del passaggio di diverse perturbazioni che spingono dal Nord Europa aria fredda artica verso le nostre regioni. Sono previste quindi temperature in calo, forti venti, neve a bassa quota al Centronord e piogge abbondanti al Sud.

Oggi nevicate su Alpi e Prealpi orientali e anche in pianura su est Lombardia, Emilia e Veneto occidentale, con alternanza di pioggia o pioggia mista a neve nel corso della giornata. Piogge sulle coste dell'alto Adriatico; graduale miglioramento al Nordovest, ma con ancora delle nevicate al mattino nel Milanese. Piogge sparse sulle coste tirreniche del Centrosud, su quelle marchigiane e nelle isole, con possibilità di temporali su Lazio e Campania. Neve a quote collinari (400/700m) nelle regioni centrali, a 700/800 metri al Sud e Isole.



In serata nevicate al Nordest fino a lambire le coste, si attenuano le precipitazioni al Centro, peggiora sulle Isole. Temperature in rialzo in Piemonte, in calo altrove, con valori massimi sotto la media al Nord e al Centro.



Oggi forti venti

Oggi venti forti sferzeranno il nostro Paese. Si tratta di venti di Bora sull'alto Adriatico, di Libeccio su basso Adriatico e Ionio, di Maestrale altrove, con raffiche fino a 100 km/h su Isole e basso Tirreno. Sulle coste esposte forte rischio di mareggiate.



Già stamattina si stanno facendo sentire; a Olbia sono appena state registrate raffiche fino a 77 Km/h, a Capo Caccia (SS) fino a 59 Km/h, a Trapani fino a 68 Km/h, a Cozzo Spadaro (SR) fino a 46 Km/h, a Pantelleria fino a 57 Km/h, a Crotone fino a 49 Km/h, a Grazzanise (CE) fino a 46 Km/h, a Ponza fino a 64 Km/h e a Termoli fino a 61 Km/h.



Previsioni per giovedì

Domani un nuovo peggioramento al Centrosud per l'arrivo della perturbazione n. 6 di gennaio. Giovedì migliora al situazione al Nordovest e sull'alto Tirreno, mentre qualche nevicata insisterà ancora al Nordest e nelle zone interne del Centro. Potrà quindi nevicare fino in pianura in Lombardia e al Nordest. Milano potrà svegliarsi con qualche fiocco di neve. Piogge piuttosto intense sono invece previste nelle restanti zone del Centrosud. Le più forti bagneranno il Sud e la Sicilia mentre per quanto riguarda il Centro si alterneranno momenti di piogge e pause. Temperature basse in tutte le regioni centro-settentrionali, con valori particolarmente contenuti. Venti ancora forti un po' ovunque e mari agitati o molto agitati.



Tornano le gelate al Nord

I rasserenamenti al Nord riporteranno delle gelate notturne; massima attenzione quindi sulle strade. La prossima notte ad esempio a Piacenza la minima arriverà a -7 gradi, a Torino la temperatura arriverà a -6 gradi, a Milano a – 3 gradi e Bologna -2 gradi.



Previsioni per venerdì

Migliora al Nord, Toscana e Sardegna mentre avremo ancora maltempo sul Medio Adriatico e al Sud dove non mancheranno rovesci e temporali. Neve a bassa quota nelle Marche fino a 300/400 metri, in Abruzzo fino a 300/400 metri e sull'Appennino meridionale e i rilievi della Sicilia fino a 500/700 metri. Soffieranno ancora venti intensi di Maestrale sul Tirreno e in Sicilia; sono previste raffiche fino a 80-90 Km/h con forte rischio mareggiate sulle coste esposte. Sul Medio Adriatico invece si tratterà di venti freddi di Tramontana.



Nel weekend una nuova perturbazione

Una nuova perturbazione atlantica sabato inizierà a portare maltempo a partire dai settori occidentali dell'Italia: in mattinata infatti il tempo peggiorerà in Liguria, Sardegna e sulle Alpi occidentali poi il maltempo si estenderà al resto della nostra Penisola. Avremo di nuovo piogge sul Tirreno e in Sicilia con neve in Appennino centrale oltre i 400/900 metri; tra Campania e Lucania oltre i 1000 metri. Tra pomeriggio e sera piogge molto forti sono previste tra Toscana, Lazio e Campania e in Sardegna. Al Nord le piogge saranno più deboli ma tornerà la neve in pianura al Nord in Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte ed entroterra veneto. Sulle Alpi nevicherà fino al fondovalle.



Domenica la perturbazione tenderà a spostarsi verso est infatti il tempo migliorerà su Nordovest, Toscana e Sardegna. Avremo maltempo altrove con piogge anche a carattere di rovesci e temporali al Sud. Fenomeni più deboli su Triveneto e Medio Adriatico con neve sul Nordest fino a 200/300 metri e sul Medio Adriatico fino a 400/700 metri. Sull'Appennino centrale neve fino a 800/1000 metri. Al Sud non sono previste nevicate ma piogge per l'afflusso di aria più mite che farà rialzare le temperature al Centrosud.