Oggi nubi su gran parte d’Italia, con sprazzi di tempo bello solo lungo le coste centrali adriatiche. Al mattino nevicate fino a quote molto basse sulle Alpi centrali e Orientali e, misto alla pioggia, qualche fiocco di neve cadrà anche sulla pianura lombardo-veneta; pioverà invece su Friuli, Venezia Giulia, regioni tirreniche e Isole, con qualche nevicata sull’Appennino Centrale oltre 500- 800 metri . Nel pomeriggio deboli nevicate fino in pianura su Piemonte e Lombardia; piogge invece su Liguria, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Campania, Salento, Calabria e Isole, con neve fino a quote collinari su Alpi Orientali e interno della Sardegna. Temperature in leggera diminuzione in gran parte d’Italia, con massime che al Nord si scosteranno poco dagli 0 gradi, mentre al Sud si sfioreranno anche i 15 gradi. Ventoso al Centrosud con mari in generale agitati o molto agitati.

Neve in quasi tutto il Nord, potrebbe imbiancare anche Milano

Nel corso della giornata sono previste deboli nevicate fino a quote di 200- 300 metri sulle regioni alpine e al Nordovest tra Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale. In Piemonte il peggioramento sarà molto rapido, già nel primo pomeriggio la neve raggiungerà anche le zone di pianura. Le precipitazioni non porteranno accumuli significativi, ma dureranno fino a sera. Cadrà la neve anche in Lombardia, sempre a partire dal pomeriggio. A Milano, in particolare, si presenterà inizialmente come neve mista a pioggia e si intensificherà soprattutto tra sera e notte, con possibili accumuli. Imbiancherà anche l’Emilia, dall’Appennino fino alle zone di pianure e in città come Parma e Piacenza. In Liguria, nell’entroterra, la neve cadrà a partire dai 200 metri .

Mercoledì 16 gennaio

La neve terrà compagnia alle regioni del Nord anche nella giornata di mercoledì. Nelle prime ore del mattino Milano potrebbe vedere ancora qualche fiocco, ma le precipitazioni riguarderanno soprattutto le zone di Mantova, Brescia, Cremona e Pavia. Ancora neve in tutta l’Emilia, compresa la città di Bologna, ma non in Romagna. Neve anche in tutto il Triveneto a partire dai 200 metri . In serata potrebbe nevicare anche a Venezia e Trieste. CENTRO: Neve anche a quote collinari a partire dai 500- 600 metri tra Toscana, Umbria e Lazio. Particolarmente coinvolta la zona dell’aretino, neve mista a pioggia anche a Firenze. SUD: Neve a partire dai 700- 800 metri sull’Appennino meridionale e sulle Madonie in Sicilia.

Rischio mareggiate

Oggi venti intensi di Scirocco, Tramontana e Maestrale, soffieranno su tutte le coste di Ponente, sul basso Adriatico, lo Ionio e la Sardegna. Le raffiche raggiungeranno in media i 70 km/h . Rischio di mareggiate.

Temperature in picchiata

Da oggi l’aria artica raggiungerà tutto il Centronord. Le temperature caleranno dunque di alcuni gradi, soprattutto al Centro. Al Sud i valori restano ancora tutti sopra i 10 gradi. Entro venerdì 18 tutto il Paese, compreso l’estremo Sud, sarà avvolto da un freddo clima invernale.