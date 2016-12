Scampia, studentesse a lezione di autodifesa

foto Ap/Lapresse

19:50

- "Dopo-scuola" particolare per un gruppo di studentesse dell'istituto "Galileo Ferraris" del quartiere di Scampia a Napoli, che da oggi hanno iniziato un corso di autodifesa personale. Il progetto, avviato dalla scuola in collaborazione con il Coni, ha l'obiettivo di fornire alle ragazze alcune nozioni per la difesa in caso di pericolo: un'attività che potrebbe essere utile in un quartiere considerato particolarmente a rischio come Scampia.