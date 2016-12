Bologna, i bambini pagheranno lo scivolo?

foto Dal Web

- A Bologna il parco giochi potrebbe diventare a pagamento. Il Comune emiliano sta valutando l'ipotesi di introdurre un ticket per regolare l'accesso alle aree destinate ai bambini. Non ci sono i soldi per la manutenzione delle circa 1500 giostre sparse nei 128 parchi pubblici e costantemente prese di mira dai vandali.