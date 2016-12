foto Ansa Correlati A Milano la sfilata della maison 19:10 - "Le ricerche sono sistematiche ed efficienti. Sono stato in volo con i soccorritori per rendermi conto di cosa volesse dire cercare: è un lavoro lungo e metodico". Lo ha detto a Tgcom24 Luca Missoni, il fratello di Vittorio, che si è recato personalmente a Los Roques. "Le ricerche di superficie - ha spiegato - hanno avuto la loro fase, ora servono quelle in profondità". E sulle cause dell'ipotetico incidente spiega: "Ci sono tante possibilità". - "Le ricerche sono sistematiche ed efficienti. Sono stato in volo con i soccorritori per rendermi conto di cosa volesse dire cercare: è un lavoro lungo e metodico". Lo ha detto a Tgcom24 Luca Missoni, il fratello di Vittorio, che si è recato personalmente a Los Roques. "Le ricerche di superficie - ha spiegato - hanno avuto la loro fase, ora servono quelle in profondità". E sulle cause dell'ipotetico incidente spiega: "Ci sono tante possibilità".

"Siamo abbastanza certi di dove l'aereo può essere caduto e dunque bisogna cercarlo lì. Di ipotesi ce ne sono tante, tecnicamente è possibile che l'aereo sia andato giù in 40 secondi. Di sicuro non è più in aria", prosegue il fratello di Vittorio Missoni. La parte più difficile è per chi rimane a casa, "ognuno trae le sue conclusioni". "Io ho il compito di seguire questo lato della ricerca, che prevede che l'aereo sia in mare".



A Milano la sfilata chiusa da un lungo applauso

E così, mentre a Los Roques continuano le ricerche, a Milano va in scena la collezione uomo della maison. Tutto come se niente fosse, apparentemente, con la sfilata riservata, stavolta, soltanto a stampa e compratori e il backstage off-limits. Intorno alla passerella nessuno che non sia strettamente addetto ai lavori della moda. C'è molto rispetto, nessuno tenta di entrare dove non si può, tutti capiscono. Lo staff e l'ufficio stampa all'ingresso mostrano, con uno stentato sorriso di saluto, che questa comunque non è una sfilata normale, anche se c'è un grande sforzo per non trasformarlo in un momento di lutto. Perché lutto non c'è, almeno non ancora.



Al termine della sfilata scatta l'applauso, il pubblico si alza in piedi, forse spera che Angela esca per dimostrarle solidarietà e affetto. Ma lei, si saprà, se ne è già andata via, come non capirla. Dopo Missoni c'è Prada ed è Miuccia con realismo di donna a spiegare con una frase tante cose: "Sarà schiacciata dal dolore ma ha anche una responsabilità verso l'azienda che deve andare avanti. La sfilata fa parte del lavoro e non del divertimento".