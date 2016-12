Meteo, in arrivo freddo e precipitazioni

foto Meteo.it Correlati Le previsioni per i prossimi giorni

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 10:33 - In arrivo giorni caratterizzati da un maltempo dal sapore invernale a causa del passaggio di varie perturbazioni atlantiche che, a distanza ravvicinata, raggiungeranno il Mediterraneo centro-occidentale, rafforzate anche dall'arrivo di masse d'aria artica proveniente dal Nord Europa. Il risultato sarà un deciso calo termico, venti forti, precipitazioni intense al Centrosud e nevicate a bassa quota in diverse zone del Centronord. - In arrivo giorni caratterizzati da un maltempo dal sapore invernale a causa del passaggio di varie perturbazioni atlantiche che, a distanza ravvicinata, raggiungeranno il Mediterraneo centro-occidentale, rafforzate anche dall'arrivo di masse d'aria artica proveniente dal Nord Europa. Il risultato sarà un deciso calo termico, venti forti, precipitazioni intense al Centrosud e nevicate a bassa quota in diverse zone del Centronord.

Le previsioni per domenica 13 gennaio

Oggi un po' di sole resisterà nei settori ionici. Molte nubi altrove con precipitazioni soprattutto su Liguria, pianura Padana, regioni tirreniche e Isole. Nevicate oltre 300-500 metri fra basso Piemonte, entroterra ligure ed Emilia occidentale, oltre 800-1300 metri nel resto dell’Appennino centro-settentrionale. In serata la neve raggiungerà fino a quote collinari anche il Nordest, l'Alessandrino e il Piacentino.



Lungo i litorali tirrenici e in Sardegna si potranno verificare piogge intense sotto forma di rovescio o temporale. Alla sera i fenomeni si estenderanno anche a Venezie e Marche. Temperature massime in calo al Nord, quasi stazionarie altrove. Venti in rinforzo in Liguria e al Centrosud, in prevalenza sud-occidentali (Libeccio).



Le previsioni per lunedì 14 gennaio

Lunedì sarà una giornata ancora molto nuvolosa: solo qualche schiarita al Sud e sulle Alpi occidentali. Le piogge più insistenti interesseranno il basso Lazio e la Campania. Precipitazioni meno intense sul resto delle regioni tirreniche, su Sicilia occidentale, Alto Ionio, Liguria, pianure lombarda e veneta. Nevicate sulle Alpi orientali fino a fondovalle, sull’Appennino tosco-emiliano fino 300-600 metri e sull’Appennino centrale fino 1000-1300 metri.