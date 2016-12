Caso Ragusa, spunta un supertestimone

foto Dal Web 10:39 - Spunta un supertestimone che potrebbe dare una svolta importante alle indagini sulla scomparsa di Roberta Ragusa, sparita nel nulla nella notte tra il 13 e il 14 gennaio del 2012 dalla sua abitazione di Gello San Giuliano Terme (Pisa). Stando alle voci filtrate dalla procura di Pisa, quella notte l'uomo avrebbe visto qualcosa di molto importante, che potrebbe aiutare gli inquirenti nella risoluzione del giallo. - Spunta un supertestimone che potrebbe dare una svolta importante alle indagini sulla scomparsa di Roberta Ragusa, sparita nel nulla nella notte tra il 13 e il 14 gennaio del 2012 dalla sua abitazione di Gello San Giuliano Terme (Pisa). Stando alle voci filtrate dalla procura di Pisa, quella notte l'uomo avrebbe visto qualcosa di molto importante, che potrebbe aiutare gli inquirenti nella risoluzione del giallo.

Il procuratore di Pisa, Ugo Adinolfi, ha inoltre ha rivelato in esclusiva alle telecamere di Tgcom24, di essere convinto che si sia trattato di un omicidio premeditato, "Perché non è facile far sparire un cadavere in poche ore". Per il momento l’unico sospettato è l’ex marito della donna Antonio Logli, 50 anni e compagno infedele (la relazione decennale con l'ex baby sitter dei figli è venuta alla luce solo dopo la scomparsa della moglie). L'uomo è indagato da 10 mesi per omicidio e occultamento di cadavere e ora, con i nuovi dettagli che fornirà il supertestimone, la sua posizione potrebbe essere finalmente chiarita.