Bergamo "insorge" contro gli arresti domiciliari al presunto stupratore della 24enne incinta

il procuratore di Bergamo ha aggiunto che le linee del Codice di procedura penale "non facoltizzano ma impongono certe linee di comportamento. Sono linee di operatività imprescindibili. Bisogna capire che il pm non è un accusatore puro e semplice, ma è anche il tutore della legalità. Il Codice va utilizzato come si deve, non possiamo essere asserviti alle reazioni più o meno razionali dell'opinione pubblica. Nemmeno noi magistrati possiamo essere al di sopra della legge''.

Gli arresti domiciliari sono stati scelti, rispetto al fermo, per evitare la reiterazione del reato. Ha concluso Dettori: ''La misura degli arresti domiciliari presso il luogo di residenza richiesta dal pm appare adeguata a salvaguardare le esigenze special-preventive, limitando apprezzabilmente la libertà di movimento del prevenuto''.

Il fermato per lo stupro è un cittadino di origine kosovara di 32 anni, da tempo regolare in Italia, sposato e padre di due bambini piccoli: abita a Borgo Santa Caterina, lo stesso quartiere nel cuore di Bergamo dove, una settimana fa, è avvenuto lo stupro. La ventiquattrenne violentata aveva appena salutato alcune amiche al vicino Bar Divina e stava raggiungendo la sua auto a piedi, lasciata nel parcheggio di via Alberico da Rosciate.

L'aggressore l'aveva affiancata e si era offerto di darle un passaggio. Al rifiuto della giovane, era sceso e l'aveva spinta contro il cofano di un'altra auto, dove si èconsumata la violenza. Soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale, la giovane bergamasca aveva scoperto di aspettare, da alcune settimane, un bambino. La violenza non avrebbe avuto conseguenze sulla gravidanza.

Gli inquirenti sono arrivati al presunto autore dello stupro proprio grazie alla sua auto, una Fiat Seicento bianca descritta dalla vittima alla polizia e poi vista nella stessa zona attraverso le telecamere della videosorveglianza comunale.