Freddo e neve fino a bassa quota

Cuneo: 4 gradi Milano: 6 gradi Bologna: 5 gradi Firenze: 9 gradi Roma: 12 gradi Perugia: 9 gradi Ancona: 10 gradi L’Aquila: 9 gradi Napoli: 13 gradi Bari: 13 gradi Reggio Calabria: 16 gradi Palermo: 16 gradi Cagliari: 15 gradi

Cuneo: da 22 gradi a 1 grado Torino: da 20 gradi a 3 gradi Milano: da 16 gradi a 4 gradi Aosta: da 20 gradi a 3 gradi Bolzano: da 19 gradi a 2 gradi Bologna: da 15 gradi a 4 gradi Venezia: da 11 gradi a 4 gradi Verona: da 11 gradi a 5 gradi Brescia: da 13 gradi a 4 gradi Novara: da 16 gradi a 4 gradi

Quella di oggi sarà una giornata di tregua. Al mattino cielo nuvoloso sul versante adriatico e sul basso Tirreno ma con qualche pioggia soltanto tra la Calabria meridionale e il nordest della Sicilia. Attenzione all'insidia delle nebbie al Nordovest, in Toscana, Umbria e Lazio. Nel pomeriggio nubi in ulteriore aumento al Nord con isolate piogge, a partire dalla sera, tra Liguria di Levante e alta Toscana, schiarite anche ampie al Centrosud. Nella notte deboli nevicate fino a bassa quota in Piemonte, piogge isolate in Toscana, Lazio e Sardegna. Temperature massime diurne in generale lieve diminuzione al Nord. Ancora un po' ventoso tra le Isole e il Tirreno ma con venti di Maestrale in attenuazione rispetto a venerdì.Giornata di domani molto nuvolosa sull'Italia con piogge diffuse su tutto il versante tirrenico della Penisola, sulla Sardegna, in Liguria e in pianura al Nord. La neve cadrà fino a quote collinari di 200-400 metri su basso Piemonte, Appennino ligure e piacentino. Qualche fiocco fino a quote collinari anche in Friuli Venezia Giulia e Veneto orientale. Temperature in calo al Nord. Ventoso in Liguria e al Centrosud. La perturbazione numero 4 di gennaio porterà domani neve fino a quote collinari (200-400 metri) su basso Piemonte, Appennino ligure e piacentino.Nevicherà, dunque, a Cuneo, possibili nevicate anche su Alessandria, Pavia, Parma e Piacenza. Anche il Friuli Venezia Giulia e il Veneto orientale potrebbero vedere un po' di neve fino a 200-400 metri: avremo dunque qualche fiocco a Belluno. Non nevicherà invece in città come Milano e Bologna; nessuna nevicata neppure a Roma. Al più, tra la prossima notte e la mattinata di domani, qualche fiocco bianco misto a pioggia a Torino e Novara.La neve, prevista per domani fino a bassa quota al Nord, potrebbe causare forti disagi soprattutto in prossimità dei valichi appenninici tra basso Piemonte, Liguria, Emilia occidentale, Toscana. Intanto oggi è previsto un leggero calo termico soprattutto al Nord. Ecco le temperature massime indicate per le ore centrali di oggi in alcune città italiane:Domani si prevede una decisa diminuzione delle temperature al Nord, dove perderemo anche 4-5 gradi soprattutto nelle regioni del Nordovest: su queste regioni le massime saranno per lo più comprese tra 2 e 5 gradi. Ecci nella tabellail confronto tra le temperature massime previste in alcune città settentrionali nella giornata di domani (13 gennaio) rispetto ai valori registrati sabato scorso (5 gennaio). A Cuneo registreremo una differenza addirittura di 21 gradi:Il Libeccio domenica sferzerà il Centrosud, soprattutto il Tirreno e le Isole. La regione più colpita sarà la Sardegna con raffiche fino a 60-70 chilometri orari. I mari di conseguenza saranno molto mossi.Lunedì si prevedono ancora precipitazioni in Lombardia, Nordest, sul Tirreno e nelle Isole. La neve a bassa quota interesserà Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale; in pianura non dovrebbero vedersi fiocchi bianchi a parte in Emilia occidentale (zona tra Parma e Piacenza).Martedì il tempo tenderà a migliorare, ma avremo ancora piogge sul Tirreno, nelle Isole e sul Triveneto a inizio giornata. Sull’Appennino neve fino a 600-800 metri, localmente fino a 500 metri.Oggi il calo termico sarà lieve e coinvolgerà soprattutto il Nord. Domani, invece, decisa diminuzione delle temperature al Nord, dove perderemo anche 4-5 gradi soprattutto al Nordovest: su queste regioni massime per lo più comprese tra 2 e 5 gradi. Al Centrosud non ci saranno particolari variazioni.Lunedì e martedì saranno caratterizzati da un clima tipicamente invernale in tutta Italia. Al Nord le temperature supereranno lo zero di pochi gradi, mentre al Sud si manterranno sopra i 10 gradi grazie ai più tiepidi venti di Scirocco.