Faida Casalesi, individuati dopo 12 anni i killer dell' "O scagnato" ucciso nel 2001

foto Ansa 09:37 - A distanza di quasi 12 anni sono stati identificati i tre presunti killer di un omicidio avvenuto nel settembre 2001 a Casal di Principe (Caserta) nell'ambito della faida di camorra fra la fazione Bidognetti del clan dei Casalesi e il gruppo antagonista dei Cantiello. I tre avrebbero ucciso, a colpi di pistola, Francesco Panaro, detto "O scagnato", dopo averlo bloccato a bordo della sua auto nel centro di Casal di Principe.

Ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state notificate a Franco Letizia, di 35 anni, detenuto all'Aquila, e a suo cugino Giovanni, di 33 anni, detenuto a Milano, ritenuti gli esecutori materiali del delitto, e a Gaetano Pagano, zio di Franco Letizia, che secondo l'accusa mise a disposizione un proprio immobile dove i due killer si nascosero e da dove partirono per compiere l'agguato. Pagano e' detenuto a Santa Maria Capua Vetere (Caserta).



L'omicidio per riaffermare la supremazia dei Bidognetti

Il delitto, al quale partecipò anche un altro camorrista poi diventato collaboratore di giustizia, Luigi Guida, fu organizzato ed eseguito, il 10 settembre 2001, per riaffermare la supremazia della fazione Bidognetti del clas dei Casalesi nei confronti del gruppo antagonista dei Cantiello, nato nella scissione dopo l'arresto del capo, Francesco Bidognetti, detto "cicciotto e mezzanotte".



Qualche mese prima di essere ucciso, Francesco Panaro era sfuggito a un altro agguato al quale avevano partecipato gli stessi cugini Letizia e altri due killer poi diventati collaboratori di giustizia.