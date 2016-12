Ragusa, simula 200 incidenti: arrestato

foto Ansa

- Avrebbe simulato ben 200 incidenti per un danno alle compagnie assicurative di circa 500mila euro. Protagonista di questo singolare record è un ex perito assicurativo, Salvatore Ruggieri, di 51 anni, arrestato dagli agenti della polizia di Ragusa. L'indagine ha permesso di fare luce sulle truffe in serie messe a segno da Ruggieri che sarebbe stato il perno di un vorticoso giro di falsi incidenti insieme ad altri 72 complici.