- A quasi un anno dal naufragio del Giglio, a Tgcom24 parla il primo ufficiale di coperta della Costa Concordia Gerardo Ambrosio. "Sono sceso dal ponte di comando sotto il comandate Schettino, sono andato al ponte 4 ed ho assistito a scene terribili in cui i passeggeri cercavano di salire sulle lance. Ho ammainato le scialuppe senza l’ordine di abbandono della nave, che ancora non era stato dato, in quel momento ho avuto paura di aver amnmutinato la nave".

"FATTO L'IMPOSSIBILE PER SALVARE I PASSEGGERI"

"Vedevo i bracci delle scialuppe flettere tanto quindi ho deciso di ammainare le lance in acqua. Dopo, mi sono recato a poppa. Ho cercato di raggruppare i passeggeri e con l’aiuto di altre persone e del comandante in seconda abbiamo ammainato circa sei zattere facendo l’impossibile per aiutare il maggior numero di persone"

"SCHETTINO ERA GIA' SULLO SCOGLIO"

"Ho lasciato la nave quando sul ponte 4 io e il comandante in seconda Cristinis avevamo l’acqua alle ginocchia" continua l'ufficiale "Siamo scivolati in acqua, avevo il giubbotto salvagente ma l’ho dato ad un passeggero. Poi ho accompagnato i passeggeri allo scoglio più vicino, in acqua c’erano una trentina di persone. Il Comandante Schettino era lì sullo scoglio, asciutto, al telefono. Sono poi tornato in acqua, ho recuperato altre quattro persone e poi sono tornato sullo scoglio"

"SCHETTINO SAPEVA DOVE ANDAVAMO"

"Schettino è stato avvisato sei miglia prima del punto di accostata all’isola del Giglio e mi ha chiesto di ritardare l’arrivo all’isola del Giglio perché era a cena. Per poter ritardare ho diminuito la velocità. Ho chiamato io Schettino e verso le 21.25-30 è arrivato sul ponte e mi ha ordinato di mettere il timone a mano. Quando è salito, ha disattivato il sistema di navigazione integrata e ha impostato il timone a mano. Ha preso il timone 6 minuti prima dell’impatto: c’era tutto il tempo per cambiare rotta. Ho cercato di dargli delle indicazioni, ma ha assunto lui il comando".

"SCHETTINO HA CAMBIATO LA ROTTA"

La rotta da Civitavecchia al Giglio è stata rispettata fin quando ho avuto io il comando, quando poi Schettino ha preso il comando, la rotta è cambiata e la nave si è avvicinata molto all’isola. Non c’era confusione fino al momento dell’impatto, solo un po’ di chiacchiericcio tra il comandante e altre persone lì sul ponte. La velocità era di 16.1 nodi, il comandante ha deciso di aumentare la velocità in prossimità dell’isola. Una volta che si è bloccato tutto, la nave è andata avanti per inerzia verso gli scogli. Ho cercato di fare il possibile per salvare i passeggeri, non ho mai abbandonato la nave. Un passeggero che ho tratto in salvo mi ha inviato il filmato, mi ha ringraziato e mia ha detto che vuole rivedermi. Quel filmato è stato anche molto utile alle indagini per poter dimostrare la verità di ciò che ho fatto.