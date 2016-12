foto Ansa

11:20

- Era uscita da un bar di Bergamo insieme ad alcune amiche, ha girato l'angolo per raggiungere la sua macchina parcheggiata in una via laterale. Qui un uomo, a bordo di un'utilitaria bianca, l'ha affiancata offrendole un passaggio. Dopo il rifiuto lui è sceso dall'auto e l'ha violentata. All'ospedale dove è stata portata per essere medicata la ragazza, 24 anni, ha scoperto di essere incinta del fidanzato.