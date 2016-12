foto Dal Web

- "Il presidente della corte d'appello e il presidente del tribunale di Milano respingono con fermezza ogni insinuazione sulla non terzietà delle giudici del tribunale, componenti del collegio giudicante nella causa Bartolini-Berlusconi". Lo si legge in una nota dove si chiede di evitare "ogni espressione di dileggio". In tv il leader del Pdl parlando della sentenza sugli alimenti all'ex moglie aveva definito le tre giudici "femministe e comuniste".