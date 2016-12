Oggi nuvole e foschie, freddo dal weekend

foto Meteo.it Correlati Le previsioni per i prossimi giorni

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 12:46 - L’alta pressione resiste oggi sul Centronord, portando stabilità atmosferica e quindi cieli grigi e foschie e favorendo ancora alti livelli di inquinamento. Domani una debole perturbazione atlantica, la numero 2 di gennaio, porterà qualche pioggia in Liguria e nelle regioni tirreniche del Centrosud, poi un’altra perturbazione, la numero 3 di gennaio, investirà venerdì soprattutto il Centrosud, accompagnata da venti di Maestrale. - L’alta pressione resiste oggi sul Centronord, portando stabilità atmosferica e quindi cieli grigi e foschie e favorendo ancora alti livelli di inquinamento. Domani una debole perturbazione atlantica, la numero 2 di gennaio, porterà qualche pioggia in Liguria e nelle regioni tirreniche del Centrosud, poi un’altra perturbazione, la numero 3 di gennaio, investirà venerdì soprattutto il Centrosud, accompagnata da venti di Maestrale.

Nel fine settimana, con l’arrivo al Nord di aria più fredda artica e il passaggio di un’altra perturbazione, non si esclude la possibilità di brevi nevicate a bassa quota al Nord.



Oggi nuvole al Nordovest, foschie in pianura

Questa mattina il tempo sarà poco nuvoloso sulle Alpi del Nordovest, su Abruzzo, Molise e zone ioniche; sarà molto nuvoloso altrove, con nebbie e foschie in pianura su Piemonte e bassa Lombardia. Nel pomeriggio bel tempo su Alpi, Abruzzo, Molise, Puglia e Sicilia orientale; nuvoloso altrove, con cielo grigio in Liguria, Toscana, Campania e coste venete. Nella notte qualche debole pioggia in Liguria e Toscana. Temperature massime stazionarie. Venti in generale deboli, con rinforzi di Maestrale nel Canale di Sicilia.



Anomalia notturna

Le temperature registrate nella notte sono state quasi ovunque superiori allo zero con pochi valori negativi. Tra le città più fredde Aosta con -4°, L’Aquila con -3° e Bolzano con -2°. Al Nord le minime in parecchie città non sono scese sotto i 4/5°, un’anomalia per il periodo.



Domani arriva la perturbazione numero 2

Dalla fine della giornata di oggi è in arrivo qualche debole pioggia tra Liguria e Alta Toscana, primi effetti di una nuova perturbazione atlantica, la numero 2 di gennaio, che domani porterà nuvole su gran parte del Paese e precipitazioni lungo il versante tirrenico, sui settori occidentali delle Isole. In serata un po’ di pioggia potrebbe arrivare anche in Puglia e in Basilicata. Si tratta di piogge deboli. Al Nord il cielo continuerà a essere particolarmente grigio per le nebbie e le nubi basse.



E venerdì nuova perturbazione

Una nuova, veloce perturbazione interesserà venerdì principalmente il Centrosud con piogge dapprima sulle regioni centrali che alla fine della giornata arriveranno anche al Meridione. Sono previste deboli nevicate sulle Alpi di confine e sull’Appennino centrale fino a 1000 metri e sono in arrivo anche venti forti di Maestrale.



E dal weekend ripiomberemo nell'inverno

Dopo un inizio di gennaio quasi primaverile, l’inverno tornerà a farsi sentire. Correnti fredde infatti alla fine del prossimo weekend riporteranno un clima più invernale sull’Italia con un crollo termico anche di 10-15 gradi rispetto ai valori eccezionalmente elevati dello scorso fine settimana; le temperature torneranno così in linea con le medie stagionali se non leggermente al di sotto, ma si tratterà di un freddo normale per la stagione. Tra sabato notte e domenica sono previste nevicate su Alpi e Prealpi e non si esclude la possibilità di un ritorno della neve fino a bassa quota al Nord ma non in pianura.



Gelo dall'Artico dalla prossima settimana

Quella del 14 gennaio sarà una settimana decisamente fredda per l’irruzione di aria gelida in arrivo dall’Artico continentale: le temperature potranno anche scendere sotto le medie stagionali.