- Il presidente della Figc, Giancarlo Abete, si è detto pronto a sospendere le partite di calcio per contrastare il razzismo negli stadi. Al termine del vertice al Viminale organizzato in seguito ai cori contro Boateng, Abete ha affermato: "Il problema è allontanare dagli stadi quelli che non devono starci perché inquinano la convivenza civile di un evento sportivo. Se, pur di contrastare questo fenomeno, è necessario sospendere le gare, che si faccia".