Stando alla norma, infatti, in caso di malattia è possibile spostare il proprio domicilio anche all’estero e, quindi, anche in un paradiso terrestre. Contattata del ‘Resto del Carlino’, la Ausl bolognese ha così riassunto la storia: “L’assenza per motivi di salute dell’operatore è stata regolarmente certificata e notificata all’azienda nei tempi e nei modi previsti dalle vigenti norme di legge. Le stesse norme non prevedono restrizioni rispetto al luogo di permanenza nel corso del periodo di inidoneità al lavoro. L’azienda esercita sul caso le sue funzioni ordinarie di controllo, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalle norme in vigore”. Anche se risulta difficile immaginare che un ente possa davvero mandare un medico oltreoceano per una visita fiscale.

In discussione non ci sono quindi la moralità o l’etica del paziente, che ha avuto un regolare certificato medico e ha fatto comunicazione del cambio di domicilio, ma come si possano controllare periodi di malattia in posti così lontani. Nel caso specifico l’uomo si era procurato un infortunio a una coscia per cui aveva dovuto sottoporsi a un’operazione e a questa era seguito un certificato per permettere un periodo di fisioterapia. A dicembre la comunicazione di passare il periodo in questione ai Caraibi da parte del dipendente, che, dicono alla Ausl, non aveva mai fatto malattie o avuto comportamenti poco professionali.