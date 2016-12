Smog, a Roma tornano le targhe alterne

foto Ansa 18:44 - Il Comune di Roma ha deciso di reintrodurre la circolazione a targhe alterne per combattere l'inquinamento nella Capitale. Il provvedimento prevede il divieto per le dispari mercoledì 9 gennaio e per le pari, incluso lo zero, giovedì 10 gennaio. Autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non potranno circolare dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 20:30. Esentati, tra gli altri, i veicoli "Euro 5" e quelli alimentati a gpl e metano. - Il Comune di Roma ha deciso di reintrodurre la circolazione a targhe alterne per combattere l'inquinamento nella Capitale. Il provvedimento prevede il divieto per le dispari mercoledì 9 gennaio e per le pari, incluso lo zero, giovedì 10 gennaio. Autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non potranno circolare dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 20:30. Esentati, tra gli altri, i veicoli "Euro 5" e quelli alimentati a gpl e metano.

Domani stop veicoli più inquinanti

Ma già da domani si parte con lo stop dei veicoli più inquinanti. Le altre categorie esentate sono elencate nell'ordinanza in via di pubblicazione sul sito del Comune di Roma.



In casa max 18 °C

Per aumentare l'efficacia del provvedimento, inoltre, nei giorni delle targhe alterne, sarà obbligatorio mantenere la temperatura massima di casa a 18 gradi per non pù di 8 ore. Come sempre in condizioni di emergenza, e quindi anche nel corso delle targhe alterne, la fascia verde cittadina sarà interdetta ai veicoli più inquinanti dalle 7.30 alle 20.30.



Sanzione da 150 euro per i trasgressori

L'assessore all'Ambiente del Comune di Roma, Marco Visconti, ricorda che chi non rispetterà il provvedimento sarà sanzionato con 155 euro.