Pericolo nebbia al Nord, nel weekend torna l'inverno

Oggi nuvoloso al Nordest, ma in generale senza piogge. Per lo più bello nel resto d’Italia, ma con nebbie mattutine anche fitte in Valpadana, valli del Centro, coste dell’Alto Adriatico e Sardegna. Temperature in calo, ma in ogni caso ancora al di sopra della norma in diverse zone, specie al Nordovest e Sardegna. Ventoso sullo Ionio per freddi venti di Tramontana.

Mercoledì giornata in generale nuvolosa, ma con qualche debole pioggia solo sulla Liguria. Nebbie anche fitte al mattino su Valpadana e valli del Centro. Temperature minime quasi invariate; massime in ulteriore calo al Centronord, in leggero rialzo al Sud. Venti di debole intensità.

LE NEBBIE FANNO CROLLARE LE TEMPERATURE

Nei prossimi giorni, soprattutto al Nordovest, a causa della bassa nuvolosità e delle nebbie fitte, si registreranno cali termici anche di 10/15 gradi.

GIOVEDI LA PERTURBAZIONE N. 2 DI GENNAIO PORTA MALTEMPO LUNGO IL VERSANTE TIRRENICO

Dalla fine di mercoledì avremo qualche debole pioviggine tra Liguria e Toscana, primi effetti di una nuova perturbazione atlantica, la numero 2 di gennaio, che giovedì porterà nuvole in gran parte del Paese e piogge lungo il versante tirrenico.

NEL PROSSIMO WEEKEND TORNA L’INVERNO: FREDDO IN ARRIVO CON UN CROLLO TERMICO ANCHE DI 15 GRADI

Dopo un inizio di gennaio dal sapore primaverile, l’inverno tornerà ad alzare la voce. Correnti fredde infatti alla fine del prossimo weekend riporteranno un clima più invernale sull’Italia con un crollo termico anche di 10-15 gradi rispetto ai valori eccezionalmente elevati dello scorso fine settimana; le temperature torneranno così in linea con le medie stagionali se non leggermente al di sotto, ma si tratterà di un freddo normale per la stagione. Non si esclude la possibilità di un ritorno della neve in pianura al Nordovest, fino alla Lombardia, tra sabato notte e domenica mattina. Dal pomeriggio i fenomeni dovrebbero attenuarsi.

SPECIALE METEO LOS ROQUES

Le condizioni meteorologiche giocano un ruolo fondamentale nelle ricerche dell’aereo precipitato lo scorso 4 gennaio a Los Roques, in Venezuela. Potrebbero essere proprio i venti e le correnti a riportare a riva i resti del bimotore su cui viaggiavano quattro italiani, tra cui l’imprenditore Vittorio Missoni. Secondo l’equipe di soccorso venezuelana le correnti potrebbero restituire qualche rottame a partire dalla prossima mezzanotte. I nostri meteorologi hanno analizzato i modelli fisico matematici a scala mondiale e hanno rilevato per quell’orario una intensificazione dei venti di Alisei. Le raffiche supereranno anche i 50 km/h , per poi attenuarsi progressivamente a partire dalla giornata di mercoledì. Il solo vento teso, ovvero l’intensità media si terrà probabilmente oltre i 40-45 km/h per un paio di giorni. Verso giovedì dovrebbe scendere di nuovo sotto i 30 km/h. Una nuova intensificazione con raffiche fino a 50 km/h è prevista tra giovedì e venerdì. Per il ritorno a valori più "tipici" della zona, circa 18 km/h, si dovrebbe attendere addirittura sabato 12 gennaio.