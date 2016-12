foto Ap/Lapresse Correlati I 30 tagliandi da 50mila euro

E' stato venduto a Modena il biglietto del primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia. Ecco i primi sei biglietti che si aggiudicano un totale di 13 milioni di montepremi:

A 786229 – Modena vince 5 milioni di euro.

G 794560 – Numana (AN) vince 2 milioni di euro.

M 811661 – Vallata (AV) vince un milione di euro.

E 822453 – Castrocielo (FR) vince 800mila euro.

G 255449 – San Donà di Piave (VE) vince 500mila euro.

B 025115 – Roma vince 250mila euro.

Primi quattro biglietti venduti in Autogrill

Gli autogrill si confermano fortunati per la Lotteria Italia. Lo scorso anno tre dei premi di prima categoria erano stati venduti in autostrada, questa volta i primi quattro biglietti vincenti, pari a 9,3 milioni di euro, sono stati staccati in autostrada. Il primo premio da 5 milioni di euro è stato venduto sulla A1 Milano-Bologna. Il biglietto del secondo premio da 2 milioni che è andato a Numana, in provincia di Ancona, è stato staccato sulla A14 Pescara-Ancona. Venduto all'A.D.S. Calaggio Sud il tagliando del terzo premio da 1 milione che è andato Vallata, in provincia di Avellino. Staccato in autostrada, sulla A1 Napoli-Roma, anche il quarto premio da 800mila euro che è andato a Castrocielo (Fr).



Crollano le vendite dei tagliandi

Anche l'edizione 2012-2013 segna una raccolta con il segno meno per la lotteria più antica del nostro paese. Per il quarto anno consecutivo, la Lotteria Italia ha mostrato i conti in rosso. Con circa 7 milioni di biglietti venduti ha infatti registrato un calo del 13%, rispetto all'edizione dello scorso anno. La Lotteria arrivò, nell'edizione 1995-1996 abbinata alla trasmissione "Scommettiamo che?" condotta dalla coppia Frizzi-Carlucci, a vendere 32 milioni di biglietti. L'ultima edizione con il segno più è quella del 2008-2009, con Raffaella Carrà che riuscì a trainare la Lotteria Italia a un +12,5% con oltre 18 milioni di biglietti venduti.



E' la lotteria più "facile" da vincere

Secondo Agipronews la Lotteria Italia è uno dei giochi con la più alta probabilità di vincita, 1 su 3,4 per l'esattezza, come risulta - spiega - dall'analisi sull'edizione del 2011 (era di 1 su 4,64 per l'edizione 2010) calcolando i premi dell'estrazione finale, dei concorsi giornalieri e settimanali e di quelli garantiti dal biglietto gratta e vinci venduto insieme al tagliando della Lotteria.



Crisi per l'Erario, non rimessi in gioco 2 milioni

Oltre 28 milioni di euro saranno assegnati dalla Lotteria Italia: un montepremi complessivo che poteva essere più ricco se fosse stato rimesso in gioco il premio da 2 milioni di euro dimenticato nell'edizione dello scorso anno. Il tagliando (venduto in autostrada, nei pressi di Modena) non è stato reclamato entro i 180 giorni utili e quindi il "tesoretto" è tornato all'Erario. Sarà l'effetto della crisi e del bisogno di fare cassa anche per lo Stato, ma per vincere il premio non è stata concessa una seconda chance, come era successo nel 2009, quando a non essere reclamato fu addirittura il primo premio da 5 milioni di euro venduto a Roma, e poi rimesso in gioco l'anno successivo.



