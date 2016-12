Gratta e vince 10mila euro, non contento riprova e ne vince altri 50mila

foto LaPresse

15:13

- Sembra che la tabaccheria più fortunata d’Italia si trovi ad Ascoli. Si tratta della “Tabaccheria Lori” del centro commerciale Città delle Stelle, dove oggi un fortunato abitante della riviera ha vinto ben 60.000 euro, risultato di due gratta e vinci, il primo da 10.000 e il secondo da 50.000 euro.Altro che carbone quindi, un’epifania ricca di dolci doni per il fortunatissimo giocatore che, spinto dalla vincita di 10.000 euro ottenuta in mattinata, ha acquistato nel pomeriggio un altro Maxi e, incredibilmente, ha esultato di nuovo: 50.000 euro incassabili già domani. La tabaccheria in questione inoltre non è nuova a colpi di fortuna del genere, tanto che lo scorso anno due donne pescarono addirittura il fortunatissimo miliardario da 500.000 euro.