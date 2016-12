foto Meteo.it Correlati Infografiche

Meteo

Traffico 15:40 - Sole, temperature primaverili, venti di Maestrale e Tramontana saranno gli ingredienti principali della giornata di oggi. L’Anticiclone dell’Epifania porta tempo stabile e temperature al di sopra delle medie, soprattutto al Nordovest, con valori fino a 18-20 gradi nelle vallate alpine e nelle zone pedemontane di Lombardia, Piemonte e Val d’Aosta. - Sole, temperature primaverili, venti di Maestrale e Tramontana saranno gli ingredienti principali della giornata di oggi. L’Anticiclone dell’Epifania porta tempo stabile e temperature al di sopra delle medie, soprattutto al Nordovest, con valori fino a 18-20 gradi nelle vallate alpine e nelle zone pedemontane di Lombardia, Piemonte e Val d’Aosta.

Al Sud soffieranno venti di Tramontana e di Maestrale che attenueranno la sensazione di tepore. Il tempo bello prevarrà anche nella prima parte della prossima settimana: solo lunedì temporaneo aumento delle nubi (ma con poche piogge) sulle regioni adriatiche, lambite da una perturbazione che scivolerà sui Balcani. Poi giovedì nuvole su gran parte del Paese con qualche pioggia al Centrosud per il veloce passaggio di una perturbazione atlantica.



Quindi oggi un po’ di nuvole su Alpi Orientali, Liguria, Medio Adriatico e regioni meridionali, ma con poche piogge che nel corso della giornata bagneranno a tratti solo Puglia e Calabria. Prevalenza di cielo sereno sul resto d’Italia. Un po’ di nuvole basse anche su Toscana e Umbria.



Temperature massime al di sopra delle medie stagionali e, in molte zone, praticamente primaverili, con valori in generale compresi fra 10 e 20 gradi.



Ventoso sulle Alpi per venti di Foehn e al Sud e Isole per venti di Maestrale.



Domenica prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con appena qualche nuvola innocua in più sulle regioni del versante adriatico. Al mattino qualche nebbia in rapido dissolvimento su Valpadana Orientale e valli del Centro. Temperature massime quasi ovunque in leggero calo, ma comunque ancora in generale al di sopra della norma. Ventoso al Sud per venti di Tramontana, con raffiche 50-60 Km/h tra basso Adriatico e Golfo di Taranto.



SABATO DI PRIMAVERA

Oggi, soprattutto al Nordovest, si raggiungeranno temperature tipiche di marzo-aprile, complici anche i venti di Foehn, che interesseranno le valli alpine e le zone pedemontane.Di solito la prima decade di gennaio è uno dei periodi più freddi dell’anno.



Di seguito alcune delle massime previste:



NORDOVEST

Torino: 17 gradi

Milano: 16 gradi

Cuneo: 20 gradi

Aosta: 18 gradi



In pianura le temperature saranno di 10/12 gradi sopra le medie del periodo, in montagna la differenza con la norma di stagione sarà anche di 15 gradi.



NORDEST

Venezia: 12 gradi

Trieste: 15 gradi



CENTRO

Firenze: 12 gradi

Roma: 15 gradi

Ancona: 12 gradi

Pescara: 15 gradi



SUD

Napoli: 16 gradi

Catania: 18 gradi.

Cagliari: 16 gradi.



PEGGIORA DA MERCOLEDI'

Anche l’inizio della prossima settimana sarà all’insegna del tempo stabile, ma non mancheranno nuvole basse e nebbie, soprattutto in Val Padana e nelle valli del centro. Lunedì qualche debole pioggia potrebbe interessare la Puglia e la Calabria. Mercoledì avremo qualche debole precipitazione su Liguria e Toscana e da giovedì una nuova perturbazione atlantica porterà piogge su medio-Adriatico e Sud.



INVERNO ANCORA IN AGGUATO

Dopo un inizio di gennaio dal sapore primaverile, l’inverno tornerà ad alzare la voce. Da venerdì 11 gennaio sembra molto probabile il ritorno di correnti fredde sul nostro Paese, che riporteranno le temperature nelle medie stagionali, con uno sbalzo anche di 10 gradi rispetto ai valori di questi giorni.