La Befana porta un assaggio di primavera

La situazione in Europa 10:48 - Da oggi l'Anticiclone dell'Epifania, un'area di alta pressione di provenienza atlantica, si posizionerà sul nostro Paese e garantirà un fine settimana all'insegna delle temperature miti e del tempo stabile. Al Sud i valori saranno leggermente più bassi e i venti di Maestrale, che raggiungeranno anche i 50 km/h, accentueranno la sensazione di fresco. - Da oggi l'Anticiclone dell'Epifania, un'area di alta pressione di provenienza atlantica, si posizionerà sul nostro Paese e garantirà un fine settimana all'insegna delle temperature miti e del tempo stabile. Al Sud i valori saranno leggermente più bassi e i venti di Maestrale, che raggiungeranno anche i 50 km/h, accentueranno la sensazione di fresco.

La giornata più calda sarà quella di sabato, quando in molte città, soprattutto al Nordovest, si raggiungeranno valori tipicamente primaverili, anche 10 gradi sopra le medie del periodo. Il tempo si manterrà stabile almeno fino a metà della prossima settimana.



Oggi Bel tempo in gran parte del Centronord, con un po' più di nubi al Nordest e qualche nevicata sui rilievi più settentrionali dell’Alto Adige. Moderata nuvolosità in Sicilia e al Sud, tranne in Campania, ma senza fenomeni di rilievo. Nuvole in veloce scorrimento in mattinata anche sulle regioni centrali adriatiche. Nebbie in banchi in Romagna e zone interne del Centro a inizio giornata e nella prossima notte.



Temperature in aumento al Nord, con punte di 12-14 °C in Piemonte e Lombardia. Venti di Maestrale al Sud e Isole, ventoso anche sulle Alpi. Sabato ancora qualche nuvola al Sud e lungo il medio-basso Adriatico con poche e deboli piogge in Puglia e nella zona dello Stretto di Messina. Bel tempo altrove. Temperature in ulteriore aumento. Venti in intensificazione in Puglia e sulle Isole tra sera e notte. Raffiche fino a 50 km/h. Domenica Bel tempo ovunque. In serata ancora qualche debole nevicata sui rilievi dell’Alto Adige.



PRIMAVERA IN ANTICIPO Nella giornata di sabato, soprattutto al Nordovest, si raggiungeranno temperature tipiche di marzo-aprile, complici anche i venti di Foehn, che interesseranno le valli alpine e le zone pedemontane. Di solito la prima decade di gennaio è il periodo più freddo dell’anno. Di seguito alcune delle massime previste



NORDOVEST Torino: 17 gradi Milano: 16 gradi Cuneo: 17 gradi Aosta: 13 gradi In pianura le temperature saranno di 10/12 gradi sopra le medie del periodo. NORDEST Venezia: 13 gradi Trieste: 15 gradi



CENTRO Firenze: 16 gradi Roma: 15 gradi Ancona: 12 gradi Pescara: 15 gradi



SUD Napoli: 15 gradi Catania 18 gradi. Cagliari 17 gradi.



TERMOMETRO IN SALITA ANCHE AD ALTA QUOTA Tra oggi e domani sui rilievi alpini di Nordovest si raggiungeranno temperature anche di 15 gradi al di sopra delle medie di stagione. Questa mattina a Bormio (SO) sono già stati raggiunti i 10 gradi e a Chiavenna (SO) il termometro ha segnato 15 gradi.



ALLERTA VALANGHE L’aumento delle temperature e i venti di Foehn mantengono il rischio di valanghe sull’Arco Alpino da moderato (Tipo 2) a Marcato (Tipo 3). Si raccomanda la massima prudenza a chi pratica attività di alpinismo e sci fuori pista.



ATTENZIONE ALLE NEBBIE AL NORD L’alta pressione occuperà il nostro Paese per gran parte della prossima settimana mantenendo il clima bello e mite ma con il fastidio di nebbie notturne e mattutine, che tuttavia, grazie a temperature pomeridiane relativamente elevate, si dissolveranno nelle ore centrali del giorno. Le nebbie aumenteranno all’inizio della prossima settimana e interesseranno la Valpadana e le valli interne del Centro. La prima metà di gennaio risulterà in generale poco fredda e poco piovosa. Le temperature saranno al di sopra delle medie stagionali, soprattutto al Nord e versante tirrenico, mentre al Sud e sul medio Adriatico rimarranno più contenute a causa dei venti freddi in arrivo da Nord.