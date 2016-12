foto Reuters Correlati Dossier 16:53 - "La licenza di due settimane scade tra due giorni. Hanno dato la loro parola e rientreranno in India con l'auspicio che, in breve tempo, la loro vicenda possa avere una soluzione positiva". Lo ha detto la moglie di Salvatore Girone, alla vigilia del ritorno in India dei due marò. Dello stesso auspicio i familiari di Massimiliano Latorre: "Siamo fiduciosi in una soluzione positiva della vicenda". Sul rientro nessun dubbio: "Sono militari", hanno affermato. - "La licenza di due settimane scade tra due giorni. Hanno dato la loro parola e rientreranno in India con l'auspicio che, in breve tempo, la loro vicenda possa avere una soluzione positiva". Lo ha detto la moglie di Salvatore Girone, alla vigilia del ritorno in India dei due marò. Dello stesso auspicio i familiari di Massimiliano Latorre: "Siamo fiduciosi in una soluzione positiva della vicenda". Sul rientro nessun dubbio: "Sono militari", hanno affermato.

"Siamo sempre stati fiduciosi - ha aggiunto Vania Girone - e continuiamo assolutamente ad esserlo perché confidiamo che questa brutta storia possa avere al più presto termine". La moglie del fuciliere barese del San Marco non ha voluto precisare qual è il programma del rientro, ma ha smentito che i familiari più stretti possano accompagnarli in India. Da quando sono rientrati in Puglia, lo scorso 22 dicembre, i due marò hanno evitato qualsiasi contatto con i giornalisti e anche in queste ore che precedono il ritorno in India mantengono le consegne di riservatezza e sobrietà.