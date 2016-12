Aosta 5 gradi Milano 8 gradi Torino 8 gradi Venezia 6 gradi Bolzano 3 gradi Firenze 8 gradi Roma 12 gradi Ancona 11 gradi Perugia 8 gradi Bari 14 gradi Napoli 13 gradi Reggio Calabria 15 gradi Palermo 17 gradi Cagliari 12 gradi

Da venerdì l’anticiclone dell’Epifania riporterà tempo stabile in tutto il Paese e temperature sopra le medie stagionali, soprattutto al Centronord. Le condizioni meteorologiche dovrebbero mantenersi buone almeno per i primi dieci giorni del mese.Oggi previste nuvole su gran parte del paese, anche se con il passare delle ore graduali schiarite riporteranno il sole all’estremo Nordovest. Al mattino piogge sparse su Levante Ligure, Lombardia orientale, Triveneto, Emilia, Romagna, Toscana, Lazio e Sardegna. Nevicate sulle Alpi Orientali fino a quote collinari, in attenuazione nelle ore pomeridiane, e sull’Appennino Settentrionale oltre 800 metri. Nel pomeriggio ancora qualche pioggia su Nordest, Toscana, Lazio, Campania e Isole, neve su Appennino Settentrionale oltre 600-800 metri.Temperature massime in calo al Nord, senza grandi variazioni altrove, e comunque in generale intorno a valori normali per la stagione. Venti moderati, di direzione variabile, su tutti i mari.Giovedì prevalenza di tempo bello al Nord, nonostante un po’ di nuvolosità sulle Alpi e nebbie mattutine in Valpadana. Nuvole sul resto d’Italia, ma alternate a sprazzi di sole e con poche deboli piogge residue solo sul versante adriatico. Temperature minime in leggero calo, massime quasi ovunque in lieve rialzo.Ecco le temperature massime previste per oggi in alcun città italiane.La fase di tempo bello e mite, anche se con il fastidio di nebbie mattutine, insisterà anche per gran parte della prossima settimana: la prima metà di questo mese risulterà in generale poco fredda e poco piovosa. Le nebbie aumenteranno all’inizio della prossima settimana e le temperature saranno al di sopra delle medie stagionali, soprattutto al Centronord, mentre al Sud e sul medio Adriatico rimarranno più contenute a causa dei venti freddi in arrivo da Nord. In alcune zone si potrà assistere a un vero e proprio anticipo di primavera.Continua in questo periodo l'allerta valanghe sulle Alpi. Si consiglia di prestare la massima attenzione nel caso in cui vengano praticate attività di alpinismo o sci fuori pista sulle zone alpine. In particolare oggi ci sarà un rischio marcato (tipo 3) sulle Alpi centrali e un rischio moderato (tipo 2) sulle Alpi occidentali e su quelle orientali (fonte: www.aineva.it ).