Il monito di Bagnasco su eutanasia e aborto

foto LaPresse 18:23 - Monito del presidente della Cei, Angelo Bagnasco, contro eutanasia e aborto, proposti da alcuni con "motivi umanitari a parole" ma cercati "a volte, per motivi economici". "Se il cuore della società non è abbastanza grande e sensibile da commuoversi di fronte a queste situazioni ultime della fragilità umana, e non le accoglie perché dice di dover pensare alle altre fragilità, c'è un circolo che non si può spezzare", ha ribadito.

L'arcivescovo di Genova ha rivolto il monito commentando il Messaggio per la giornata della pace di Papa Benedetto XVI. Parlando nella chiesa dell'Annunziata, il porporato ha domandato: ''Quale garanzia ci può essere se uno Stato non rispetta, non promuove, non accoglie, non difende la vita, soprattutto la piu' fragile e debole, anche quella vita che non ha neppure il volto, neppure la voce per imporre se stessa ed il proprio diritto oppure se quella vita non ha più la voce perché l'ha persa, in uno stato di incoscienza, di infermita' mentale?''.



Bagnasco non cita mai direttamente i termini eutanasia ed aborto ma, sottolinea lo stesso porporato, ''è evidente a chi pensiamo''. Quali garanzie, domanda ancora il card. Bagnasco ''se la comunita', non e' in grado di accogliere, non vuole accogliere, per motivi anche i piu' umanitari a parole, in realta' temo, a volte, per motivi economici''. Quali garanzie ''se non e' in grado di accogliere la vita nella fase piu' ultima?''.



''Parliamo spesso degli ultimi - ha proseguito il cardinale - ma gli ultimi degli ultimi sono coloro che non possono opporre agli altri neppure la presenza, neppure un volto, tanto meno la voce''. ''Una societa' siffatta - ha detto ancora Bagnasco - che garanzie potra' dare di difendere, accogliere, sostenere, promuovere, anche con grandi sacrifici tutte le altre fragilita' della vita umana?''.