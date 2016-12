Feriti di Capodanno: il podio dei più "furbi"

foto Ansa 15:50 - Come ogni anno, la notte di San Silvestro lascia i suoi segni: molti i festeggiamenti per l’anno nuovo che non sono finiti bene, fra tragedie sfiorate e, purtroppo, alcuni morti. Il più delle volte, però, è la stupidità di chi “festeggia” a dettare la causa di questi incidenti. Fra quelli più bizzarri, ne abbiamo selezionati tre che riflettono proprio la totale irresponsabilità di questi soggetti. - Come ogni anno, la notte di San Silvestro lascia i suoi segni: molti i festeggiamenti per l’anno nuovo che non sono finiti bene, fra tragedie sfiorate e, purtroppo, alcuni morti. Il più delle volte, però, è la stupidità di chi “festeggia” a dettare la causa di questi incidenti. Fra quelli più bizzarri, ne abbiamo selezionati tre che riflettono proprio la totale irresponsabilità di questi soggetti.

Il cacciatore Un 63enne di Poviglio, nel Reggiano, ha pensato bene di esplodere un colpo con il suo fucile da caccia, proprio per inaugurare il 2013; peccato che il colpo sia deflagrato all'interno della camera di cartuccia provocando la spaccatura della canna e causando allo sparatore serie lesioni alla mano destra. L’uomo, che è stato subito soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale di Reggio Emilia, si è beccato una denuncia da parte dei carabinieri di Castelnovo Sotto, per esplosioni pericolose.

Il samurai Nella provincia di Pordenone invece, un uomo ha stappato la bottiglia di spumante con l’ “aiuto” di una sciabola, come usanza tra i somelier più esperti. Risultato? Una falange amputata.

Anche in questo caso l’uomo è stato prontamente soccorso e portato all'ospedale di Pordenone, dove tuttora è ricoverato nel reparto di ortopedia, ma le sue condizioni non sono gravi.