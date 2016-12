foto LaPresse

12:54

- Sono stati buttati in mare da scafisti gli immigrati rintracciati a terra, in provincia di Trapani. Lo hanno riferito le persone trovate sulle coste siciliane tra domenica e ieri, dopo che la Guardia di finanza aveva inseguito un peschereccio nelle acque di Capo Granitola, arrestando tre scafisti. Gli immigrati hanno detto che i tre hanno gettato in mare le persone a bordo a poche decine di metri dalla spiaggia e alcuni sono annegati.