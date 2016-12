Il Papa: "Invochiamo la pace per il mondo"

foto Ansa Correlati Il Papa: "Basta sangue in Siria" 11:50 - Il Papa ha concluso la sua omelia della messa di Capodanno, a Roma, invocando "per noi e per il mondo intero il dono della pace". La celebrazione si è tenuta in San Pietro davanti al Corpo diplomatico accreditato alla Santa Sede. Il primo dell'anno è la giornata tradizionalmente dedicata dalla Chiesa cattolica alla pace, il cui Messaggio viene consegnato anche a tutte le autorità politiche e istituzionali del mondo. - Il Papa ha concluso la sua omelia della messa di Capodanno, a Roma, invocando "per noi e per il mondo intero il dono della pace". La celebrazione si è tenuta in San Pietro davanti al Corpo diplomatico accreditato alla Santa Sede. Il primo dell'anno è la giornata tradizionalmente dedicata dalla Chiesa cattolica alla pace, il cui Messaggio viene consegnato anche a tutte le autorità politiche e istituzionali del mondo.

Benedetto XVI ha inoltre ricordato la figura della Madonna. "In mezzo agli eventi a volte tumultuosi e sconcertanti della storia, di cui spesso non cogliamo il senso e che ci sconcertano", bisogna, secondo il Santo Padre, avere lo stesso atteggiamento della madre di Gesù sia nel suo viaggio da Nazaret a Betlemme, alla fine della gravidanza, che alla nascita di Gesù, con la visita degli angeli e dei pastori.



Nell'omelia Papa Ratzinger ha poi invitato a "contemplare la pace interiore di Maria" che "non si scompone, non si agita, non è sconvolta da fatti più grandi di lei; semplicemente considera, in silenzio, quanto accade, lo custodisce nella sua memoria e nel suo cuore, riflettendovi con calma e serenità".



Per i cristiani, ha rimarcato ancora il Papa, il "fondamento della pace" è "contemplare lo splendore del volto di Dio Padre, essere figli nel Figlio, ed avere così nel cammino della vita la stessa sicurezza che il bambino prova nelle braccia di un Padre buono e onnipotente".



"Niente - ha continuato il Pontefice - può togliere ai credenti questa pace, nemmeno le difficoltà e le sofferenze della vita. Infatti le sofferenze, le prove e le oscurità non corrodono, ma accrescono la nostra speranza, una speranza che non delude".