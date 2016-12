Il 2013 si apre col maltempo

- Il nuovo anno inizia con un peggioramento del tempo per l’arrivo della perturbazione numero uno di gennaio che porterà le prime piogge al Nordovest. Giovedì deboli precipitazioni all’estremo Sud. Le Festività si chiuderanno poi con un weekend all’insegna del tempo stabile. Nei prossimi giorni avremo un freddo in generale normale per la stagione; nella seconda parte della settimana, invece, potremo toccare ancora temperature sopra le medie.

PREVISIONE PER OGGI MARTEDI’ 1° GENNAIO 2013

Oggi, martedì 1, giornata nel complesso soleggiata sul versante adriatico e al Sud, a parte un po’ di nebbie mattutine in Pianura Padana e un po’ di nuvole sul basso Tirreno tra Campania, Calabria e Nord della Sicilia. Nubi in aumento sul versante occidentale della Penisola con le prime piogge in Liguria e le prime deboli nevicate intorno ai 700-900 metri sulle Alpi occidentali e Appennino ligure. Tra sera e notte piogge in estensione a gran parte del Nord, in Sardegna e regioni del versante tirrenico; nevicate sulle Alpi oltre 400-600 metri. Temperature in leggera diminuzione al Centronord. Moderati venti di Libeccio sui mari di ponente.

CAPODANNO CON UN FREDDO NORMALE PER IL PERIODO

Come previsto nel corso della notte le temperature sono scese di qualche grado sottozero in molte località del Centronord; ecco alcuni valori minimi registrati: Bolzano -2 gradi Firenze -4 gradi Milano -3 gradi Rimini -3 gradi Perugia -3 gradi Pescara -2 gradi. Le temperature massime di oggi saranno in lieve diminuzione al Centronord. In tutto il Paese avremo comunque un freddo normale per il periodo. Ecco i valori previsti in alcune città italiane nelle ore centrali di Capodanno: Milano 7 gradi, Torino 7 gradi, Venezia 8 gradi, Bologna 9 gradi, Firenze 11 gradi, Roma 12 gradi, Perugia 9 gradi, Bari 13 gradi, Napoli 14 gradi, Reggio 15 gradi, Palermo 14 gradi, Cagliari 14 gradi.

LA BEFANA CI PORTERA’ IN DONO BEL TEMPO E TEMPERATURE MITI

Le Festività si chiuderanno all’insegna del tempo stabile su quasi tutto il Paese. Nel prossimo fine settimana, infatti, l’Anticiclone dell’Epifania, ossia la rimonta dell’alta pressione, riporterà sole in gran parte d’Italia e un clima tutto sommato mite per il periodo. Da venerdì le temperature aumenteranno sull’Italia riportandosi al di sopra delle medie; il clima sarà tutto sommato mite al Centronord, mentre al Sud le temperature rimarranno più contenute a causa dei venti freddi in arrivo da Nord. Tra sabato e domenica prossimi si prevedono valori compresi: - tra 12 e 17 gradi al Nord, - tra 10 e 14 al Centro, - tra 9 e 15 gradi al Sud, - tra 15 e 18 gradi in Sardegna dove non si escludono punte vicine ai 20 gradi. Dunque raggiungeremo temperature più elevate al Nord che al Sud.