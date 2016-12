foto Ansa

- Oltre 70 mila persone hanno salutato in Piazza San Marco a Venezia l'arrivo del 2013, facendo festa all'insegna della "White Venice", lo spettacolo a cui il pubblico è stato invitato a presentarsi con abiti bianchi o, come molti hanno fatto, con una maschera bianca sul volto. Musica dal vivo, balli, e momenti coreografici suggestivi, come quando dal palco gli organizzatori hanno lanciato tra il pubblico grandi e leggeri palloni bianchi.