- L'arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo, ha invitato i fedeli presenti nel Santuario della Madonna del Rosario a pregare per i marinai rapiti in Nigeria. "Il mio pensiero va alla famiglia D'Alessio, a cui ho potuto esprimere personalmente la solidarietà orante della nostra comunità Diocesana, insieme ai voti di una felice soluzione del rapimento del caro Giuseppe e dei suoi compagni in Nigeria", ha detto il Vescovo.