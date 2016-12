Bel tempo fino alle prime ore del 2013 grazie all'anticiclone di capodanno

- Anche oggi tempo bello in tutta Italia, nonostante qualche nebbia questa mattina in Pianura Padana, ancora grazie alla presenza sulla nostra Penisola dell’Anticiclone di Capodanno. Poi con l’inizio del nuovo anno tempo in peggioramento per l’arrivo della perturbazione numero 1 di gennaio che già martedì 1 porterà le prime piogge al Nordovest e poi mercoledì 2 piogge sparse su gran parte del Nord, regioni tirreniche e Isole. Le temperature invece nei prossimi giorni oscilleranno attorno a valori normali per questo periodo.

Quindi oggi, lunedì, al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il Paese, ma con qualche nebbia in Pianura Padana e nel nord della Sardegna. Nel pomeriggio qualche nuvola innocua su Calabria, Sicilia e Sardegna, sempre in generale bello e soleggiato altrove. Temperature massime senza grandi variazioni e in generale nella norma o di poco al di sopra. Un po’ ventoso su Mare e Canale di Sardegna e tra l’Adriatico e lo Ionio.

PREVISIONI PER LA NOTTE DI S. SILVESTRO

Durante la Notte che ci porterà nel 2013 il tempo sarà buono da nord a sud; niente piogge, solo un po’ di nebbia sarà possibile nella bassa Pianura Padana. Il clima sarà freddo ma si tratta di un freddo normale per il periodo; le temperature infatti specie al Centronord scenderanno nuovamente di qualche grado sotto lo zero. Di seguito alcune temperature previste nelle nostre città per questa notte di festeggiamenti:

Bolzano -5 gradi

Trento, L'Aquila -4 gradi

Cuneo-3 gradi

Novara, Piacenza, Rimini, Perugia -2 gradi

Aosta, Brescia, Torino, Milano, Bologna, Udine, Venezia, Ancona, Verona, Firenze, Treviso -1 gradi

Bergamo 0 gradi

Rieti 1 grado

Roma, Pisa, Bari, Sassari 2 gradi

Lecce 3 gradi

Napoli 4 gradi

Catania, Alghero, Olbia 6 gradi

Brindisi, Crotone 7 gradi

Genova, Palermo 8 gradi

Reggio Calabria 10 gradi

IL 2012 CHE STA PER CONCLUDERSI, E’ STATO UN ANNO CON DIVERSI FENOMENI METEOROLOGICI ESTREMI. RICORDIAMO I PIU' SIGNIFICATIVI



La più intensa ondata di gelo e neve dal 1985. Nell’inverno passato la temperatura in Pianura Padana tra Asti, Alessandria e Cuneo è scesa fino a – 25 gradi. Ricordiamo poi i 20 cm di neve che hanno mandato in tilt Roma e le abbondanti nevicate che hanno colpito le regioni del versante Adriatico fino al Molise che hanno visto accumuli fino a 2 metri di neve. Le regioni più colpite, la Romagna e le Marche: a Urbino sono stati misurati 330 cm di neve. - L’estate più calda dal 1800 dopo quella del 2003. La scorsa estate è stata la seconda più calda da quando esistono le rilevazioni meteorologiche. Ricordiamo i 45 gradi sfiorati a Catania. - Le alluvioni che hanno devastato la Toscana e il Lazio - Il tornado che si è abbattuto su Taranto

PROSEGUE L’ALLERTA VALANGHE SULLE ALPI

Si consiglia di prestare la massima attenzione laddove vengano praticate attività di alpinismo o sci fuori pista sulle zone alpine. Prosegue infatti l’allarme-valanghe. In particolare oggi, lunedì 31 dicembre avremo un rischio da marcato (tipo 3) a moderato (tipo 2) su gran parte dell’arco alpino, soprattutto nei settori centro-orientali (fonte: www.aineva.it).

CAPODANNO: IL 2013 INIZIA CON L’ARRIVO DI UNA PERTURBAZIONE. NUBI AL NORDOVEST E SUL MEDIO TIRRENO, POI TRA POMERIGGIO E SERA ARRIVANO LE PRIME PIOGGE

Il primo giorno di gennaio inizierà con un graduale aumento delle nubi al Nordovest, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna; bel tempo nel resto del Paese. Tra pomeriggio e sera il tempo inizierà a peggiorare e avremo le prime piogge a partire dal Nordovest. Nella notte le piogge si estenderanno anche alla Toscana.

LA PERTURBAZIONE N. 1 DI GENNAIO: ECCO LA SUA EVOLUZIONE

Martedì 1° gennaio: in mattinata aumenterà la nuvolosità al Nordovest, sulla Sardegna e sulle regioni centrali tirreniche. Poi, tra pomeriggio e sera, prime piogge al Nordovest e, nella notte, anche sulla Toscana. Mercoledì 2 gennaio: precipitazioni diffuse al Nord, sulle regioni tirreniche e sulle Isole maggiori. Giovedì 3 gennaio: le piogge potrebbero spostarsi all’estremo Sud e sul versante adriatico.

TRA IL 2 E IL 3 GENNAIO TORNA LA NEVE AL NORD FINO A QUOTE COLLINARI

La perturbazione numero 1 di gennaio riporterà la neve fino a quote collinari sulle regioni settentrionali. In particolare, tra il pomeriggio di martedì 1° gennaio e la giornata di mercoledì 2 gennaio avremo nevicate sulle regioni settentrionali generalmente tra i 600 e i 1000 metri, localmente fino a 400-500 metri. Sulle Alpi sono previsti accumuli anche di 20-30 cm.

LE FESTIVITA’ SI CHIUDERANNO ALL’INSEGNA DEL BEL TEMPO GRAZIE ALL’ANTICICLONE DELL’EPIFANIA

Le Festività si chiuderanno all’insegna del tempo stabile su quasi tutto il Paese. Nel prossimo fine settimana, infatti, l’Anticiclone dell’Epifania, ossia la rimonta dell’alta pressione, riporterà sole in gran parte d’Italia e un clima tutto sommato mite per il periodo. Da venerdì le temperature aumenteranno sull’Italia riportandosi al di sopra delle medie; il clima mite sarà più sarà più evidente al Centronord mentre al Sud le temperature rimarranno più contenute per venti freddi in arrivo da nord.

DICEMBRE 2012: UNA PERTURBAZIONE OGNI TRE GIORNI

Un susseguirsi di perturbazioni. Questa si conferma la caratteristica principale del dicembre 2012: l’ultimo mese dell’anno ha visto in totale il passaggio di ben 11 perturbazioni sul nostro Paese. Mediamente possiamo dunque dire che, in questo dicembre ormai prossimo alla conclusione, abbiamo avuto una perturbazione ogni tre giorni.